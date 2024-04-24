https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942032811.html

Подмосковная санавиация совершила почти 200 вылетов с начала года

Подмосковная санавиация совершила почти 200 вылетов с начала года - РИА Новости, 24.04.2024

Подмосковная санавиация совершила почти 200 вылетов с начала года

Подмосковная санавиация оказывает медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, с начала... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:33

2024-04-24T14:33

2024-04-24T14:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

санавиация

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подмосковная санавиация оказывает медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, с начала года эта служба совершила 198 вылетов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы. Важно, что вертолеты могут вылететь даже в темное время суток, благодаря системе "Ночной старт", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что с начала года санавиация совершила 198 вылетов, эвакуировав при этом 192 человека, включая 126 детей. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Чаще всего вертолеты доставляют пострадавших в Красногороскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

https://ria.ru/20240424/mnogodetnye-1942011210.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), санавиация