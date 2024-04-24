https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942032811.html
Подмосковная санавиация совершила почти 200 вылетов с начала года
Подмосковная санавиация совершила почти 200 вылетов с начала года - РИА Новости, 24.04.2024
Подмосковная санавиация совершила почти 200 вылетов с начала года
Подмосковная санавиация оказывает медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, с начала... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:33
2024-04-24T14:33
2024-04-24T14:33
новости подмосковья
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санавиация
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подмосковная санавиация оказывает медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, с начала года эта служба совершила 198 вылетов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы. Важно, что вертолеты могут вылететь даже в темное время суток, благодаря системе "Ночной старт", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что с начала года санавиация совершила 198 вылетов, эвакуировав при этом 192 человека, включая 126 детей. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Чаще всего вертолеты доставляют пострадавших в Красногороскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), санавиация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), санавиация
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подмосковная санавиация оказывает медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов, с начала года эта служба совершила 198 вылетов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы. Важно, что вертолеты могут вылететь даже в темное время суток, благодаря системе "Ночной старт", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала года санавиация
совершила 198 вылетов, эвакуировав при этом 192 человека, включая 126 детей.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи.
Чаще всего вертолеты доставляют пострадавших в Красногороскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.