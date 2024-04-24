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Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2024
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Новости Подмосковья
 
13:35 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942008326.html
Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья
Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2024
Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья
В Подмосковье запустили современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов, проект реализуется на площадке индустриального парка... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:35
2024-04-24T13:35
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Подмосковье запустили современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов, проект реализуется на площадке индустриального парка "Валищево" в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Инвестиции компании "Фортекс&amp;Ко" в создание нового производства составили 800 миллионов рублей. Из этой суммы 400 миллионов рублей инвестор получил в виде льготного займа в Фонде развития промышленности РФ", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Льготный заем ФРП РФ инвестор получил по программе "Проекты развития". Средства были направлены на приобретение парка современных кругловязальных машин, сушильно-ширильной машины и линии нетканных полотен. Российский рынок трикотажной ткани, по оценкам компании, более чем на 85% представлен импортной продукцией – в основном из Турции и Китая. Запуск производства позволит снизить долю импорта в этом сегменте рынка минимум до 55%. На новой фабрике до конца года наладят также выпуск нетканных полотен и материалов. Сейчас эта линия находится на финальной стадии монтажа и пуско-наладки.
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московская область (подмосковье), подольск, фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Фонд развития промышленности

Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиТрикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья
Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Подмосковье запустили современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов, проект реализуется на площадке индустриального парка "Валищево" в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Инвестиции компании "Фортекс&Ко" в создание нового производства составили 800 миллионов рублей. Из этой суммы 400 миллионов рублей инвестор получил в виде льготного займа в Фонде развития промышленности РФ", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Объем экспорта из Подмосковья в 2024 году преодолеет два миллиарда долларов
22 апреля, 16:24
Льготный заем ФРП РФ инвестор получил по программе "Проекты развития". Средства были направлены на приобретение парка современных кругловязальных машин, сушильно-ширильной машины и линии нетканных полотен.
Российский рынок трикотажной ткани, по оценкам компании, более чем на 85% представлен импортной продукцией – в основном из Турции и Китая. Запуск производства позволит снизить долю импорта в этом сегменте рынка минимум до 55%.
На новой фабрике до конца года наладят также выпуск нетканных полотен и материалов. Сейчас эта линия находится на финальной стадии монтажа и пуско-наладки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскФонд развития промышленности
 
 
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