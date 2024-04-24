https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942008326.html

Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья

Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2024

Трикотажную фабрику запустили в индустриальном парке Подмосковья

В Подмосковье запустили современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов, проект реализуется на площадке индустриального парка... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:35

2024-04-24T13:35

2024-04-24T13:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Подмосковье запустили современную фабрику полного цикла по выпуску трикотажного полотна для матрасов, проект реализуется на площадке индустриального парка "Валищево" в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Инвестиции компании "Фортекс&Ко" в создание нового производства составили 800 миллионов рублей. Из этой суммы 400 миллионов рублей инвестор получил в виде льготного займа в Фонде развития промышленности РФ", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Льготный заем ФРП РФ инвестор получил по программе "Проекты развития". Средства были направлены на приобретение парка современных кругловязальных машин, сушильно-ширильной машины и линии нетканных полотен. Российский рынок трикотажной ткани, по оценкам компании, более чем на 85% представлен импортной продукцией – в основном из Турции и Китая. Запуск производства позволит снизить долю импорта в этом сегменте рынка минимум до 55%. На новой фабрике до конца года наладят также выпуск нетканных полотен и материалов. Сейчас эта линия находится на финальной стадии монтажа и пуско-наладки.

https://ria.ru/20240422/eksport-1941556983.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), подольск, фонд развития промышленности