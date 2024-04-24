https://ria.ru/20240424/podmoskove-1941968889.html

В Подмосковье начался прием заявок на получение льготной ипотеки для ученых

В Подмосковье начался прием заявок на получение льготной ипотеки для ученых - РИА Новости, 24.04.2024

В Подмосковье начался прием заявок на получение льготной ипотеки для ученых

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для молодых ученых и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций ОПК, РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:39

2024-04-24T11:39

2024-04-24T11:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ипотека

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Подмосковье стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для молодых ученых и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций ОПК, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В результате отбора в этом году будут определены порядка 60 получателей поддержки. "Для Московской области программа "Социальная ипотека" - это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным доступным жильем. В результате отбора обладателями сертификатов соципотеки в этом году станут 57 человек – 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что за восемь лет работы программы, с 2016 года, получателями поддержки стали уже более 700 человек. В рамках поддержки участник программы "Социальная ипотека" платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство Московской области. Чтобы получить поддержку необходимо быть не старше 35 лет, иметь возможность на получение ипотечного жилищного кредита, непрерывный стаж работы не менее 1 года в подмосковных организациях.

https://ria.ru/20240424/podmoskove-1941966135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ипотека