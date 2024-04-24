https://ria.ru/20240424/podmoskove-1941966135.html

Жители Подмосковья проголосовали за территорию для благоустройства

Жители Подмосковья проголосовали за территорию для благоустройства - РИА Новости, 24.04.2024

Жители Подмосковья проголосовали за территорию для благоустройства

Около 790 тысяч жителей Подмосковья к вечеру 23 апреля отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территории, которое стартовало 15 марта,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:29

2024-04-24T11:29

2024-04-24T11:30

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 790 тысяч жителей Подмосковья к вечеру 23 апреля отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территории, которое стартовало 15 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В 2024 году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации данных объектов приступят в 2025 году. Жители Подмосковья смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию до 30 апреля. "Четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства – на финишной прямой. Осталась всего неделя. И у нас снова рекорд – в Подмосковье участие приняло почти 800 тысяч жителей. В прошлом году было более 715 тысяч человек, и тогда это был самый высокий результат за три года проведения голосования", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. По ее словам, добиться этих показателей без помощи волонтеров было бы невозможно. Это свыше 3 тысяч молодых ребят, которые работают на более чем 300 точках по всей Московской области. Как только началось голосование, волонтеры начали активно информировать жителей, рассказывать им о заявленных проектах, помогать разобраться в нюансах голосования и как это можно сделать онлайн. В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Голосование пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента России.

https://ria.ru/20240423/podmoskove-1941801351.html

https://ria.ru/20240423/otdykh-1941851424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин, благоустройство