https://ria.ru/20240424/peskov-1941999105.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможных планах ударов ВС РФ по путям транспортировки западных вооружений... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:09

2024-04-24T13:09

2024-04-24T13:09

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможных планах ударов ВС РФ по путям транспортировки западных вооружений на Украину."Этот вопрос, который больше относится к компетенции наших Вооруженных сил, которые проводят специальную военную операции, поэтому здесь мы не компетентны что-либо говорить на эту тему", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934450611.html

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украина, дмитрий песков, россия