https://ria.ru/20240424/peskov-1941999105.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможных планах ударов ВС РФ по путям транспортировки западных вооружений... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:09
2024-04-24T13:09
2024-04-24T13:09
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможных планах ударов ВС РФ по путям транспортировки западных вооружений на Украину."Этот вопрос, который больше относится к компетенции наших Вооруженных сил, которые проводят специальную военную операции, поэтому здесь мы не компетентны что-либо говорить на эту тему", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934450611.html
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украина, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о планах ударов по Украине
Песков переадресовал вопрос об ударах по путям транспортировки оружия на Украину