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Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать - РИА Новости, 24.04.2024
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14:40 24.04.2024 (обновлено: 14:50 24.04.2024)
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Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать - РИА Новости, 24.04.2024
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать
Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:40
2024-04-24T14:50
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин."Отдельный, крайне важный вопрос - нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводков.Путин пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие."Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона", - подчеркнул президент.
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происшествия, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Наводнения в России — 2024
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать

Путин: компенсации в пострадавших от паводков регионах могут скорректировать

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramДеревня Малые Ярки, отрезанная от большой земли
Деревня Малые Ярки, отрезанная от большой земли
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Деревня Малые Ярки, отрезанная от большой земли
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Отдельный, крайне важный вопрос - нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводков.
Путин пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие.
"Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона", - подчеркнул президент.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
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Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
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