https://ria.ru/20240424/pavodok-1942036127.html

Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать

Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать - РИА Новости, 24.04.2024

Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать

Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:40

2024-04-24T14:40

2024-04-24T14:50

происшествия

владимир путин

россия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин."Отдельный, крайне важный вопрос - нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводков.Путин пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие."Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона", - подчеркнул президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024