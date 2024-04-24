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Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать - РИА Новости, 24.04.2024
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать
Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:40
2024-04-24T14:40
2024-04-24T14:50
происшествия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин."Отдельный, крайне важный вопрос - нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводков.Путин пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие."Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Наводнения в России — 2024
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать
Путин: компенсации в пострадавших от паводков регионах могут скорректировать
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Отдельный, крайне важный вопрос - нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводков.
Путин пояснил, что он имеет в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие.
"Подходы здесь должны быть единые и справедливые, вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона", - подчеркнул президент.