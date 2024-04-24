https://ria.ru/20240424/pavodok-1941926645.html

В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления

В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления - РИА Новости, 24.04.2024

В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления

Порядка 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:03

2024-04-24T09:03

2024-04-24T09:03

происшествия

россия

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941370835_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_799977b5a70783a7889ac9190783851a.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Порядка 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и в настоящее время составляет 945 см. Остаются подтопленными 2113 жилых домов и 3405 дачных домов в 34 населённых пунктах 7 муниципальных образований. Наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, куда из Кургана идет вода. В районе села Белозерского уровень воды составляет 585 см. В населенных пунктах округа проведена работа по увеличению тела дамб. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью спецтехники МЧС России и плавсредств не только эвакуируют зауральцев и их домашних питомцев из зоны затопления, но и привозят гуманитарную помощь тем, кто остался в подтопляемой зоне или отрезан от дорог большой водой. Спасатели доставляют бутилированную питьевую воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, медикаменты, добавили в ведомстве.

россия

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024