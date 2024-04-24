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В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления - РИА Новости, 24.04.2024
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09:03 24.04.2024
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В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления
В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления - РИА Новости, 24.04.2024
В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления
Порядка 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:03
2024-04-24T09:03
происшествия
россия
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Порядка 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и в настоящее время составляет 945 см. Остаются подтопленными 2113 жилых домов и 3405 дачных домов в 34 населённых пунктах 7 муниципальных образований. Наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, куда из Кургана идет вода. В районе села Белозерского уровень воды составляет 585 см. В населенных пунктах округа проведена работа по увеличению тела дамб. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью спецтехники МЧС России и плавсредств не только эвакуируют зауральцев и их домашних питомцев из зоны затопления, но и привозят гуманитарную помощь тем, кто остался в подтопляемой зоне или отрезан от дорог большой водой. Спасатели доставляют бутилированную питьевую воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, медикаменты, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области 2,1 тысячи жилых домов остаются в зоне затопления

МЧС: 2113 жилых и 3405 дачных домов остаются затопленными в Курганской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Паводок в Курганской области
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Порядка 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и в настоящее время составляет 945 см. Остаются подтопленными 2113 жилых домов и 3405 дачных домов в 34 населённых пунктах 7 муниципальных образований. Наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, куда из Кургана идет вода. В районе села Белозерского уровень воды составляет 585 см. В населенных пунктах округа проведена работа по увеличению тела дамб. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью спецтехники МЧС России и плавсредств не только эвакуируют зауральцев и их домашних питомцев из зоны затопления, но и привозят гуманитарную помощь тем, кто остался в подтопляемой зоне или отрезан от дорог большой водой. Спасатели доставляют бутилированную питьевую воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, медикаменты, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияКурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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