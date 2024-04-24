https://ria.ru/20240424/pavodok-1941915516.html
В Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка
В Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка - РИА Новости, 24.04.2024
В Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка
Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать в Алтайском крае во время первой волны паводка за счёт того, что власти правильно сработали, заявил губернатор... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:41
2024-04-24T06:41
2024-04-24T06:41
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алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать в Алтайском крае во время первой волны паводка за счёт того, что власти правильно сработали, заявил губернатор Виктор Томенко. "Подтоплено было около 720 домов, примерно 3,5 тысячи приусадебных участков, 15 участков автомобильных дорог, один низководный мост… Силы наши работают в режиме повышенной готовности. Комиссии работают. Муниципалитетам и людям, в них живущим, оказывается помощь… Идут восстановительные, санитарные, ремонтные и другие работы. Но в целом крупных разрушений, погибших или травмированных, всего этого удалось избежать за счет того, что правильно сработали и были готовы к этой ситуации", - отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием. Томенко подчеркнул, что в места, где прогнозировалось ухудшение ситуации, заблаговременно отправляли оперативные группы, краевых и федеральных спасателей, силы наращивались и перераспределялись по мере того, как ситуация развивалась.
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происшествия, алтайский край, виктор томенко, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Алтайский край, Виктор Томенко, Наводнения в России — 2024
В Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка
Томенко: Алтайский край избежал жертв во время первой волны паводка
БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать в Алтайском крае во время первой волны паводка за счёт того, что власти правильно сработали, заявил губернатор Виктор Томенко.
"Подтоплено было около 720 домов, примерно 3,5 тысячи приусадебных участков, 15 участков автомобильных дорог, один низководный мост… Силы наши работают в режиме повышенной готовности. Комиссии работают. Муниципалитетам и людям, в них живущим, оказывается помощь… Идут восстановительные, санитарные, ремонтные и другие работы. Но в целом крупных разрушений, погибших или травмированных, всего этого удалось избежать за счет того, что правильно сработали и были готовы к этой ситуации", - отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием.
Томенко подчеркнул, что в места, где прогнозировалось ухудшение ситуации, заблаговременно отправляли оперативные группы, краевых и федеральных спасателей, силы наращивались и перераспределялись по мере того, как ситуация развивалась.