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Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам - РИА Новости, 24.04.2024
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17:46 24.04.2024 (обновлено: 17:48 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам - РИА Новости, 24.04.2024
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:46
2024-04-24T17:48
общество
жилье
орск
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка жительниц города — матери с восемью детьми, которая не может получить выплаты в связи с утратой жилья. Президент в среду провел по видеосвязи совещание о ликвидации последствий паводков в регионах России. Мэр Орска рассказал о проблемах с компенсациями за утраченное жилье, которые возникли у многих жителей города. Козупица упомянул о многодетной семье с восемью детьми; у них есть дом, который оказался подтоплен, и приобретенная на маткапитал небольшая квартира в ипотеку. При этом каждый из членов семьи имеет совсем маленькие доли жилья - по 3 квадратных метра, но по действующим правилам они не могут получить выплаты. Мэр Орска отметил, что эта многодетная мама, обратившаяся к нему, говорила "тихо совершенно, без претензии". Козупица озвучил проблему и попросил пересмотреть существующие сейчас нормы, которые не позволяют людям рассчитывать на эту помощь. "Василий Николаевич, номер ее телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?", - обратился Путин к главе Орска, завершая совещание. Он подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим от паводка нужно обратить особое внимание на семьи с детьми, в том числе многодетные.
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общество, жилье, орск, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Общество, Жилье, Орск, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам

Путин попросил дать Паслеру телефон пострадавшей от паводка матери с 8 детьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка жительниц города — матери с восемью детьми, которая не может получить выплаты в связи с утратой жилья.
Президент в среду провел по видеосвязи совещание о ликвидации последствий паводков в регионах России. Мэр Орска рассказал о проблемах с компенсациями за утраченное жилье, которые возникли у многих жителей города. Козупица упомянул о многодетной семье с восемью детьми; у них есть дом, который оказался подтоплен, и приобретенная на маткапитал небольшая квартира в ипотеку.
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При этом каждый из членов семьи имеет совсем маленькие доли жилья - по 3 квадратных метра, но по действующим правилам они не могут получить выплаты. Мэр Орска отметил, что эта многодетная мама, обратившаяся к нему, говорила "тихо совершенно, без претензии". Козупица озвучил проблему и попросил пересмотреть существующие сейчас нормы, которые не позволяют людям рассчитывать на эту помощь.
«
"Василий Николаевич, номер ее телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?", - обратился Путин к главе Орска, завершая совещание.
Он подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим от паводка нужно обратить особое внимание на семьи с детьми, в том числе многодетные.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ОбществоЖильеОрскРоссияОренбургская областьВладимир ПутинДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
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