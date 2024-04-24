https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам - РИА Новости, 24.04.2024
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:46
2024-04-24T17:46
2024-04-24T17:48
общество
жилье
орск
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942047858_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_512b32278241a5cb169e769e230ddc9b.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка жительниц города — матери с восемью детьми, которая не может получить выплаты в связи с утратой жилья. Президент в среду провел по видеосвязи совещание о ликвидации последствий паводков в регионах России. Мэр Орска рассказал о проблемах с компенсациями за утраченное жилье, которые возникли у многих жителей города. Козупица упомянул о многодетной семье с восемью детьми; у них есть дом, который оказался подтоплен, и приобретенная на маткапитал небольшая квартира в ипотеку. При этом каждый из членов семьи имеет совсем маленькие доли жилья - по 3 квадратных метра, но по действующим правилам они не могут получить выплаты. Мэр Орска отметил, что эта многодетная мама, обратившаяся к нему, говорила "тихо совершенно, без претензии". Козупица озвучил проблему и попросил пересмотреть существующие сейчас нормы, которые не позволяют людям рассчитывать на эту помощь. "Василий Николаевич, номер ее телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?", - обратился Путин к главе Орска, завершая совещание. Он подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим от паводка нужно обратить особое внимание на семьи с детьми, в том числе многодетные.
https://ria.ru/20240423/vyplaty-1941890156.html
орск
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942047858_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5765d669b7bfdbf61778bf4dd451548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, орск, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Общество, Жилье, Орск, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
Путин попросил дать Паслеру телефон пострадавшей от паводка матери с 8 детьми
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка жительниц города — матери с восемью детьми, которая не может получить выплаты в связи с утратой жилья.
Президент в среду провел по видеосвязи совещание о ликвидации последствий паводков в регионах России. Мэр Орска рассказал о проблемах с компенсациями за утраченное жилье, которые возникли у многих жителей города. Козупица упомянул о многодетной семье с восемью детьми; у них есть дом, который оказался подтоплен, и приобретенная на маткапитал небольшая квартира в ипотеку.
При этом каждый из членов семьи имеет совсем маленькие доли жилья - по 3 квадратных метра, но по действующим правилам они не могут получить выплаты. Мэр Орска отметил, что эта многодетная мама, обратившаяся к нему, говорила "тихо совершенно, без претензии". Козупица озвучил проблему и попросил пересмотреть существующие сейчас нормы, которые не позволяют людям рассчитывать на эту помощь.
«
"Василий Николаевич, номер ее телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?", - обратился Путин к главе Орска, завершая совещание.
Он подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим от паводка нужно обратить особое внимание на семьи с детьми, в том числе многодетные.