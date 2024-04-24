https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html

Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам

Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам - РИА Новости, 24.04.2024

Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам

Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:46

2024-04-24T17:46

2024-04-24T17:48

общество

жилье

орск

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Орска Василия Козупицу передать главе Оренбургской области Денису Паслеру телефон одной из пострадавших от паводка жительниц города — матери с восемью детьми, которая не может получить выплаты в связи с утратой жилья. Президент в среду провел по видеосвязи совещание о ликвидации последствий паводков в регионах России. Мэр Орска рассказал о проблемах с компенсациями за утраченное жилье, которые возникли у многих жителей города. Козупица упомянул о многодетной семье с восемью детьми; у них есть дом, который оказался подтоплен, и приобретенная на маткапитал небольшая квартира в ипотеку. При этом каждый из членов семьи имеет совсем маленькие доли жилья - по 3 квадратных метра, но по действующим правилам они не могут получить выплаты. Мэр Орска отметил, что эта многодетная мама, обратившаяся к нему, говорила "тихо совершенно, без претензии". Козупица озвучил проблему и попросил пересмотреть существующие сейчас нормы, которые не позволяют людям рассчитывать на эту помощь. "Василий Николаевич, номер ее телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?", - обратился Путин к главе Орска, завершая совещание. Он подчеркнул, что при оказании помощи пострадавшим от паводка нужно обратить особое внимание на семьи с детьми, в том числе многодетные.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, орск, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024