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В Курганской области из зон затопления эвакуировали почти 15 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
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15:31 24.04.2024
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В Курганской области из зон затопления эвакуировали почти 15 тысяч человек
В Курганской области из зон затопления эвакуировали почти 15 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
В Курганской области из зон затопления эвакуировали почти 15 тысяч человек
Свыше 14,9 тысячи человек были эвакуированы в Курганской области из зон затопления, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:31
2024-04-24T15:31
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Свыше 14,9 тысячи человек были эвакуированы в Курганской области из зон затопления, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков. "Фактически из зон подтопления были отселены более 14 тысяч 979 человек. В 12 ПВР сейчас находится 487 человек, из них 120 детей", - сказал губернатор на совещании у главы государства.
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курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области из зон затопления эвакуировали почти 15 тысяч человек

Шумков: в Курганской области из зон затопления эвакуировали 14 979 человек

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Свыше 14,9 тысячи человек были эвакуированы в Курганской области из зон затопления, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков.
"Фактически из зон подтопления были отселены более 14 тысяч 979 человек. В 12 ПВР сейчас находится 487 человек, из них 120 детей", - сказал губернатор на совещании у главы государства.
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Курганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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