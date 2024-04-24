https://ria.ru/20240424/pavodki-1942054095.html

Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков

Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:31

2024-04-24T15:31

2024-04-24T15:33

россия

тюменская область

владимир путин

прорыв дамбы в орске

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу. "Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работать, довести до конца, все должны работать", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

https://ria.ru/20240424/pavodok-1942036127.html

россия

тюменская область

оренбург

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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