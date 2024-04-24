https://ria.ru/20240424/pavodki-1942054095.html
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:31
2024-04-24T15:31
2024-04-24T15:33
россия
тюменская область
владимир путин
прорыв дамбы в орске
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу. "Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работать, довести до конца, все должны работать", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
https://ria.ru/20240424/pavodok-1942036127.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, владимир путин, прорыв дамбы в орске, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
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Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков
Путин: всех чиновников, ликвидирующих последствия паводков, наградят и отметят