Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 24.04.2024 (обновлено: 15:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942054095.html
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:31
2024-04-24T15:33
россия
тюменская область
владимир путин
прорыв дамбы в орске
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938385876_0:0:1205:678_1920x0_80_0_0_9cbda811d6ab96591446398d54fd0b02.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу. "Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работать, довести до конца, все должны работать", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
https://ria.ru/20240424/pavodok-1942036127.html
россия
тюменская область
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938385876_151:0:1055:678_1920x0_80_0_0_1288c97ea4cab452be531a98dfdb1edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тюменская область, владимир путин, прорыв дамбы в орске, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Путин пообещал наградить чиновников, ликвидирующих последствия паводков

Путин: всех чиновников, ликвидирующих последствия паводков, наградят и отметят

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава МЧС Александр Куренков в Орске
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава МЧС Александр Куренков в Орске - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава МЧС Александр Куренков в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всех чиновников, которые ликвидируют последствия паводков, наградят и отметят, однако сначала надо сделать работу.
"Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работать, довести до конца, все должны работать", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
Деревня Малые Ярки, отрезанная от большой земли
Выплаты жителям пострадавших от паводков регионов могут скорректировать
Вчера, 14:40
 
РоссияТюменская областьВладимир ПутинПрорыв дамбы в ОрскеОренбургОренбургская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала