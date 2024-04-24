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Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки - РИА Новости, 24.04.2024
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14:37 24.04.2024 (обновлено: 14:54 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942035673.html
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки - РИА Новости, 24.04.2024
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:37
2024-04-24T14:54
происшествия
владимир путин
россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах."Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", - сказал Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.
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происшествия, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Наводнения в России — 2024
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки

Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах пострадавших от паводков

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в городе Кургане
Подтопленные дома в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленные дома в городе Кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах.
"Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", - сказал Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ПроисшествияВладимир ПутинРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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