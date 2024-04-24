https://ria.ru/20240424/pavodki-1942035673.html

Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки

Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки - РИА Новости, 24.04.2024

Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:54

происшествия

владимир путин

россия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах."Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", - сказал Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024