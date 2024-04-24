https://ria.ru/20240424/pavodki-1942035673.html
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки - РИА Новости, 24.04.2024
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:37
2024-04-24T14:37
2024-04-24T14:54
происшествия
владимир путин
россия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940656601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b1750bfd60c98f3b9ae0d615a65b4a1.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах."Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", - сказал Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940656601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da886bf1e504637cbad55327538c3df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Наводнения в России — 2024
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах, где были паводки
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах пострадавших от паводков