https://ria.ru/20240424/pavodki-1942034810.html

Путин оценил работу спасателей в регионах, затронутых паводками

Путин оценил работу спасателей в регионах, затронутых паводками - РИА Новости, 24.04.2024

Путин оценил работу спасателей в регионах, затронутых паводками

Спасатели с волонтерами и добровольцами в регионах, затронутых паводками, действуют профессионально и слаженно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:36

2024-04-24T14:36

2024-04-24T14:42

происшествия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спасатели с волонтерами и добровольцами в регионах, затронутых паводками, действуют профессионально и слаженно, заявил президент РФ Владимир Путин."Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов и, особо отмечу, волонтерами, добровольцами действуют профессионально и слажено", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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происшествия, владимир путин, наводнения в россии — 2024