https://ria.ru/20240424/pavodki-1942034181.html
Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС
Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС - РИА Новости, 24.04.2024
Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доклады о ситуации в районе паводков приходят к нему регулярно, он также с утра в среду отдельно обсудил это с министром РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:35
2024-04-24T14:35
2024-04-24T14:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
владимир путин
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доклады о ситуации в районе паводков приходят к нему регулярно, он также с утра в среду отдельно обсудил это с министром МЧС РФ Александром Куренковым."Доклады о том, что происходит в районе паводков поступают регулярно. Мы на постоянной связи и с министром МЧС, с утра еще с ним сегодня разговаривали", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, владимир путин, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС
Путин заявил, что обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Куренковым отдельно