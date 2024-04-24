https://ria.ru/20240424/pavodki-1942034181.html

Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС

Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС - РИА Новости, 24.04.2024

Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доклады о ситуации в районе паводков приходят к нему регулярно, он также с утра в среду отдельно обсудил это с министром РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:35

2024-04-24T14:35

2024-04-24T14:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

владимир путин

александр куренков (мчс)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доклады о ситуации в районе паводков приходят к нему регулярно, он также с утра в среду отдельно обсудил это с министром МЧС РФ Александром Куренковым."Доклады о том, что происходит в районе паводков поступают регулярно. Мы на постоянной связи и с министром МЧС, с утра еще с ним сегодня разговаривали", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, владимир путин, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024