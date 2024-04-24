https://ria.ru/20240424/pavodki-1941951725.html

Власти рассказали о ситуации с паводком в Тюменской области

Власти рассказали о ситуации с паводком в Тюменской области - РИА Новости, 24.04.2024

Власти рассказали о ситуации с паводком в Тюменской области

Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, вероятно, сегодня в селе Абатском будет превышение критической отметки, заявил губернатор региона... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:41

2024-04-24T10:41

2024-04-24T10:41

происшествия

тюменская область

ишим (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, вероятно, сегодня в селе Абатском будет превышение критической отметки, заявил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале. "Ситуация с паводком в Тюменской области по-прежнему напряженная. Активно повышается уровень реки Ишим в Абатском районе. За сутки плюс 149 сантиметров. Вероятно, уже сегодня в селе Абатском будет превышение критической отметки (960 сантиметров)", – написал Моор. Согласно последним данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, уровень воды в селе Абатском достиг 935 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться - по данным на 8.00 мск среды, уровень воды там составил 1040 сантиметров. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. В регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог. -0-

https://radiosputnik.ru/20240423/pavodki-1941702912.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), александр моор, наводнения в россии — 2024