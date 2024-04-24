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В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
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09:10 24.04.2024 (обновлено: 09:19 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pavodki-1941928666.html
В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки
В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки
В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 549 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:10
2024-04-24T09:19
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
оренбургский район
оренбург
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УФА, 24 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 549 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."За сутки освободилось от воды 549 жилых домов (Кувандыкский ГО – 6, Оренбургский район – 165, г. Оренбург – 376, Илекский район – 2) и 1 047 приусадебных участков (Кувандыкский ГО – 59, Оренбургский район – 408, Илекский район – 6, г. Оренбург – 574) в 11 населённых пунктах и 2 СНТ в четырех МО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургский район, оренбург
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Оренбургский район, Оренбург
В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки

В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 549 жилых домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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УФА, 24 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 549 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"За сутки освободилось от воды 549 жилых домов (Кувандыкский ГО – 6, Оренбургский район – 165, г. Оренбург – 376, Илекский район – 2) и 1 047 приусадебных участков (Кувандыкский ГО – 59, Оренбургский район – 408, Илекский район – 6, г. Оренбург – 574) в 11 населённых пунктах и 2 СНТ в четырех МО", - говорится в сообщении.
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