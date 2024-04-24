https://ria.ru/20240424/pavodki-1941928666.html

В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки

В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

В Оренбургской области от воды освободилось почти 550 домов за сутки

В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 549 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:10

2024-04-24T09:10

2024-04-24T09:19

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

оренбургский район

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УФА, 24 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 549 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."За сутки освободилось от воды 549 жилых домов (Кувандыкский ГО – 6, Оренбургский район – 165, г. Оренбург – 376, Илекский район – 2) и 1 047 приусадебных участков (Кувандыкский ГО – 59, Оренбургский район – 408, Илекский район – 6, г. Оренбург – 574) в 11 населённых пунктах и 2 СНТ в четырех МО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

оренбургская область

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургский район, оренбург