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Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана - РИА Новости, 24.04.2024
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18:44 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/patrushev-1942125063.html
Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана
Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана - РИА Новости, 24.04.2024
Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:44
2024-04-24T18:44
россия
иран
ближний восток
николай патрушев
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. "Патрушев и Ахмадиан подписали меморандум взаимопонимании между советами безопасности России и Ирана, а также обсудили вопросы, касающиеся наращивания российско-иранского практического сотрудничества в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Кроме того, "стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив заинтересованность в недопущении дальнейшей эскалации напряженности".
https://ria.ru/20240124/iran-1923193988.html
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россия, иран, ближний восток, николай патрушев, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Россия, Иран, Ближний Восток, Николай Патрушев, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана

Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

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Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
"Патрушев и Ахмадиан подписали меморандум взаимопонимании между советами безопасности России и Ирана, а также обсудили вопросы, касающиеся наращивания российско-иранского практического сотрудничества в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Кроме того, "стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив заинтересованность в недопущении дальнейшей эскалации напряженности".
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Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, заявили в Совбезе
24 января, 13:43
 
РоссияИранБлижний ВостокНиколай ПатрушевОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ мире
 
 
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