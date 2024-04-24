https://ria.ru/20240424/patrushev-1942125063.html

Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана

Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана - РИА Новости, 24.04.2024

Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета безопасности Ирана

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:44

2024-04-24T18:44

2024-04-24T18:44

россия

иран

ближний восток

николай патрушев

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. "Патрушев и Ахмадиан подписали меморандум взаимопонимании между советами безопасности России и Ирана, а также обсудили вопросы, касающиеся наращивания российско-иранского практического сотрудничества в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Кроме того, "стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив заинтересованность в недопущении дальнейшей эскалации напряженности".

https://ria.ru/20240124/iran-1923193988.html

россия

иран

ближний восток

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россия, иран, ближний восток, николай патрушев, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире