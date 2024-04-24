https://ria.ru/20240424/parkovki-1942144933.html

Все парки Подмосковья до конца этой недели будут готовы к летнему сезону

Все парки Подмосковья до конца этой недели будут готовы к летнему сезону - РИА Новости, 24.04.2024

Все парки Подмосковья до конца этой недели будут готовы к летнему сезону

Все парки Подмосковья до конца этой недели будут готовы к летнему сезону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:38

2024-04-24T20:38

2024-04-24T20:38

новости подмосковья

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Все парки Подмосковья до конца этой недели будут готовы к летнему сезону, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "До конца этой недели все парки Подмосковья будут готовы к летнему сезону … До конца этой недели на всех объектах завершится подготовка к летнему сезону. В едином регламенте были определены 10 основных видов работ", - говорится в сообщении. Добавляется, что в парках Подмосковья помыли 628 километров дорожек и свыше 42,2 тысячи элементов благоустройства, удалили более 700 аварийных и сухостойных деревьев, привели в порядок почти 480 гектаров газона. "В марте мы обследовали парки после зимы, традиционно есть детали, которые требуют внимания. Это и освещение, и лавочки, и садовая мебель, беговые дорожки, состояние спортивных и детских площадок. Где-то надо удалить сухостой и валежник, избавиться от аварийных деревьев, отремонтировать лестницы, убрать мусор. Еще один важный момент, от которого зависит здоровье людей – это обработка общественных зон от насекомых и клещей. Все эти работы нам нужно завершить до майских праздников. И лесопарки, которых у нас 22, и почти 200 парков должны отвечать всем необходимым требованиям", – приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева. Также отмечается, что отремонтирована парковая мебель, игровые площадки и дорожки. А там, где было необходимо – покрасили ограждения и другие элементы благоустройства. Еще обновили порядка 285 информационных стендов. Кроме того, завершается подготовка точек торговли, пунктов проката и летних веранд. Последние будут открыты до 1 мая. 27 апреля запустят все 240 фонтанов. На сегодняшний день 181 уже готов к работе, все тестовые испытания пройдены.

https://ria.ru/20240424/zhkkh-1942107541.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, парковка