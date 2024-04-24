https://ria.ru/20240424/palestina-1941976714.html

Ямайка признала Государство Палестина

Ямайка признала Государство Палестина - РИА Новости, 24.04.2024

Ямайка признала Государство Палестина

Власти Ямайки официально признали Государство Палестина, говорится в заявлении МИД, опубликованном на странице в соцсети X премьер-министра страны Эндрю... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:58

2024-04-24T11:58

2024-04-24T12:00

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ямайка

палестина

ближний восток

хамас

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти Ямайки официально признали Государство Палестина, говорится в заявлении МИД, опубликованном на странице в соцсети X премьер-министра страны Эндрю Холнесса. Палестину признали большинство стран-членов ООН. "Правительство Ямайки приняло решение признать Государство Палестина", - говорится в заявлении МИД островного государства. В нем приводятся слова министра иностранных дел страны Камины Джонсон Смит, заявившей, что Ямайка продолжает поддерживать создание двух государств для "разрешения конфликта". Со ссылкой на главу МИД отмечается, что Ямайка выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240121/otkaz-1922623981.html

https://ria.ru/20240424/konflikt-1915630213.html

ямайка

палестина

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в мире, ямайка, палестина, ближний восток, хамас