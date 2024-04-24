https://ria.ru/20240424/oruzhie-1942111357.html
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:58
2024-04-24T17:58
2024-04-24T17:58
белоруссия
россия
александр лукашенко
безопасность
владимир путин
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942109044_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_eb7c9caa4392684e11ce22327b936cf6.jpg
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, решение будут принимать белорусский и российский президенты. "Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (Владимиром, президентом России – ред.). Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942109044_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_13179a21f6f96933361c73b7027ef3b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, владимир путин, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Безопасность, Владимир Путин, Ядерное оружие
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом
Лукашенко заявил, что сам решит с Путиным, как и когда применять ядерное оружие
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, решение будут принимать белорусский и российский президенты.
"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (Владимиром, президентом России
– ред.). Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
"Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул президент.