https://ria.ru/20240424/oruzhie-1942111357.html

Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом

Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:58

2024-04-24T17:58

2024-04-24T17:58

белоруссия

россия

александр лукашенко

безопасность

владимир путин

ядерное оружие

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, решение будут принимать белорусский и российский президенты. "Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (Владимиром, президентом России – ред.). Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, владимир путин, ядерное оружие