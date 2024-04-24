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Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом - РИА Новости, 24.04.2024
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17:58 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/oruzhie-1942111357.html
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:58
2024-04-24T17:58
белоруссия
россия
александр лукашенко
безопасность
владимир путин
ядерное оружие
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, решение будут принимать белорусский и российский президенты. "Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (Владимиром, президентом России – ред.). Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул президент.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, безопасность, владимир путин, ядерное оружие
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Безопасность, Владимир Путин, Ядерное оружие
Лукашенко назвал механизм применения ядерного оружия своим и Путина делом

Лукашенко заявил, что сам решит с Путиным, как и когда применять ядерное оружие

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Заседание VII Всебелорусского народного собрания
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм использования размещенного в республике тактического ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, решение будут принимать белорусский и российский президенты.
"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным (Владимиром, президентом России – ред.). Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
"Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул президент.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко
23 ноября 2023, 16:15
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоБезопасностьВладимир ПутинЯдерное оружие
 
 
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