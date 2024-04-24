https://ria.ru/20240424/orlan-1941908114.html
В Приморье выпустили на волю редкого орлана
В Приморье выпустили на волю редкого орлана - РИА Новости, 24.04.2024
В Приморье выпустили на волю редкого орлана
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье после лечения выпустили на волю краснокнижного орлана, которого привезли из... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:51
2024-04-24T03:51
2024-04-24T10:57
хорошие новости
хабаровск
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941954887_14:0:938:520_1920x0_80_0_0_dd40733f5aad4b6d94f7ab116aeb01e3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье после лечения выпустили на волю краснокнижного орлана, которого привезли из Хабаровска с огнестрельными ранами, сообщает организация. В феврале в центр на реабилитацию поступили два орлана-белохвоста. Птицы были найдены в черте Хабаровска. У орланов обнаружили тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы были неутешительные: отмечалось, что летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя. Позже специалисты сообщили, что у одной из птиц появился шанс вернуться в природу: после операции на месте перелома образовалась костная мозоль, и орлан начал активно размахивать крыльями. "Сегодня попрощались с орланом, который попал в Центр "Тигр" из-за огнестрельного ранения. С начала февраля он перенес операцию, несколько осмотров и теперь готов в самостоятельной жизни", — говорится в сообщении. Орлан-белохвост — крупная хищная птица семейства ястребиных. Размах крыльев у нее достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Орлан занесен в Международную Красную книгу. Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20240413/utki-1939755538.html
хабаровск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941954887_129:0:822:520_1920x0_80_0_0_683654e23c6108bcb49023bff28abad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, приморский край
Хорошие новости, Хабаровск, Приморский край
В Приморье выпустили на волю редкого орлана
В Приморье после лечения выпустили на волю орлана
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье после лечения выпустили на волю краснокнижного орлана, которого привезли из Хабаровска с огнестрельными ранами, сообщает организация.
В феврале в центр на реабилитацию поступили два орлана-белохвоста. Птицы были найдены в черте Хабаровска. У орланов обнаружили тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы были неутешительные: отмечалось, что летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя. Позже специалисты сообщили, что у одной из птиц появился шанс вернуться в природу: после операции на месте перелома образовалась костная мозоль, и орлан начал активно размахивать крыльями.
"Сегодня попрощались с орланом, который попал в Центр "Тигр" из-за огнестрельного ранения. С начала февраля он перенес операцию, несколько осмотров и теперь готов в самостоятельной жизни", — говорится в сообщении
.
Орлан-белохвост — крупная хищная птица семейства ястребиных. Размах крыльев у нее достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Орлан занесен в Международную Красную книгу.
Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.