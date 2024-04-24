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В Приморье выпустили на волю редкого орлана - РИА Новости, 24.04.2024
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03:51 24.04.2024 (обновлено: 10:57 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/orlan-1941908114.html
В Приморье выпустили на волю редкого орлана
В Приморье выпустили на волю редкого орлана - РИА Новости, 24.04.2024
В Приморье выпустили на волю редкого орлана
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье после лечения выпустили на волю краснокнижного орлана, которого привезли из... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:51
2024-04-24T10:57
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье после лечения выпустили на волю краснокнижного орлана, которого привезли из Хабаровска с огнестрельными ранами, сообщает организация. В феврале в центр на реабилитацию поступили два орлана-белохвоста. Птицы были найдены в черте Хабаровска. У орланов обнаружили тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы были неутешительные: отмечалось, что летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя. Позже специалисты сообщили, что у одной из птиц появился шанс вернуться в природу: после операции на месте перелома образовалась костная мозоль, и орлан начал активно размахивать крыльями. "Сегодня попрощались с орланом, который попал в Центр "Тигр" из-за огнестрельного ранения. С начала февраля он перенес операцию, несколько осмотров и теперь готов в самостоятельной жизни", — говорится в сообщении. Орлан-белохвост — крупная хищная птица семейства ястребиных. Размах крыльев у нее достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Орлан занесен в Международную Красную книгу. Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.
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хабаровск, приморский край
Хорошие новости, Хабаровск, Приморский край
В Приморье выпустили на волю редкого орлана

В Приморье после лечения выпустили на волю орлана

© Фото : Центр "Тигр"Орлан, попавший в Центр "Тигр" из-за огнестрельного ранения
Орлан, попавший в Центр Тигр из-за огнестрельного ранения - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Центр "Тигр"
Орлан, попавший в Центр "Тигр" из-за огнестрельного ранения
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье после лечения выпустили на волю краснокнижного орлана, которого привезли из Хабаровска с огнестрельными ранами, сообщает организация.
В феврале в центр на реабилитацию поступили два орлана-белохвоста. Птицы были найдены в черте Хабаровска. У орланов обнаружили тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы были неутешительные: отмечалось, что летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя. Позже специалисты сообщили, что у одной из птиц появился шанс вернуться в природу: после операции на месте перелома образовалась костная мозоль, и орлан начал активно размахивать крыльями.
"Сегодня попрощались с орланом, который попал в Центр "Тигр" из-за огнестрельного ранения. С начала февраля он перенес операцию, несколько осмотров и теперь готов в самостоятельной жизни", — говорится в сообщении.
Орлан-белохвост — крупная хищная птица семейства ястребиных. Размах крыльев у нее достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Орлан занесен в Международную Красную книгу.
Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.
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