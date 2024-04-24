https://ria.ru/20240424/opasnost-1942103624.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.04.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:31
2024-04-24T17:31
2024-04-24T17:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ракетную опасность объявили в среду в 17.26 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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херсонская область , безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Республика Крым