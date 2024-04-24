https://ria.ru/20240424/opasnost-1941909945.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:30

2024-04-24T04:30

2024-04-24T04:37

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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2024

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липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия