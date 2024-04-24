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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 24.04.2024 (обновлено: 04:37 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/opasnost-1941909945.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:30
2024-04-24T04:37
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Артамонов ввел в Липецкой области режим воздушной опасности

© Фото : AV БогомаZ/TelegramУничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж" в Брянской области
Уничтоженный беспилотник самолётного типа Стриж в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Уничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж" в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время"", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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