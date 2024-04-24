https://ria.ru/20240424/opasnost-1941902159.html

В Курске объявили ракетную опасность

В Курске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.04.2024

В Курске объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T01:14

2024-04-24T01:14

2024-04-24T01:15

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее в 23.31 мск в Курской области объявлялась опасность атаки БПЛА. "Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курск

курская область

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2024

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происшествия, курск, курская область, роман старовойт