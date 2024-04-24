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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:44
2024-04-24T07:44
2024-04-24T07:44
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал во вторник в 21.49 (совпадает с мск). "Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев дал отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области