https://ria.ru/20240424/opansost-1941919314.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.04.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:44

2024-04-24T07:44

2024-04-24T07:44

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал во вторник в 21.49 (совпадает с мск). "Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)