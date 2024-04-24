Рейтинг@Mail.ru
Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 24.04.2024 (обновлено: 14:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/obstrely-1942031506.html
Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки
Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки - РИА Новости, 24.04.2024
Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки
Итальянский журналист Андреа Лучиди стал свидетелем украинских обстрелов гражданского сектора Каховки и осудил террор прифронтовых районов Херсонской области со РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:31
2024-04-24T14:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936698200_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_bb5319a68c3c72e6f3c93ecfb009d406.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр — РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди стал свидетелем украинских обстрелов гражданского сектора Каховки и осудил террор прифронтовых районов Херсонской области со стороны ВСУ. "Я видел дома, которые украинские войска обстреливали, бомбили. Всё это преступление против мирных жителей. Я видел лично", - рассказал РИА Новости Лучиди. Сам корреспондент не пострадал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240418/pozitsii-1940835504.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936698200_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ea78a713c865d52188f13509c3309fc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки

Итальянский журналист Лучиди осудил обстрелы Каховки со стороны ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела Каховки в Херсонской области
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр — РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди стал свидетелем украинских обстрелов гражданского сектора Каховки и осудил террор прифронтовых районов Херсонской области со стороны ВСУ.
«
"Я видел дома, которые украинские войска обстреливали, бомбили. Всё это преступление против мирных жителей. Я видел лично", - рассказал РИА Новости Лучиди.
Сам корреспондент не пострадал.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Ситуация критическая. Британского журналиста поразило увиденное в зоне СВО
18 апреля, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала