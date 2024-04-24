https://ria.ru/20240424/obstrely-1942031506.html

Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки

Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки - РИА Новости, 24.04.2024

Итальянский журналист стал свидетелем украинских обстрелов Каховки

Итальянский журналист Андреа Лучиди стал свидетелем украинских обстрелов гражданского сектора Каховки и осудил террор прифронтовых районов Херсонской области со РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:31

2024-04-24T14:31

2024-04-24T14:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр — РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди стал свидетелем украинских обстрелов гражданского сектора Каховки и осудил террор прифронтовых районов Херсонской области со стороны ВСУ. "Я видел дома, которые украинские войска обстреливали, бомбили. Всё это преступление против мирных жителей. Я видел лично", - рассказал РИА Новости Лучиди. Сам корреспондент не пострадал. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240418/pozitsii-1940835504.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия