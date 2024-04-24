https://ria.ru/20240424/obstrel-1941982717.html

Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2024

Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие

Три человека ранены в результате атаки украинского дрона по гражданскому грузовику в Новой Каховке, им оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:12

2024-04-24T12:12

2024-04-24T12:46

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Три человека ранены в результате атаки украинского дрона по гражданскому грузовику в Новой Каховке, им оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Новой Каховке дрон украинских террористов вчера вечером атаковал гражданский грузовой автомобиль, трое находившихся в нем людей ранены", - сообщил Сальдо.Он сообщил, что 53-летний мужчина с множественными ранениями головы госпитализирован, двум другим пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия