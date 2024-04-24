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Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие
Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2024
Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие
Три человека ранены в результате атаки украинского дрона по гражданскому грузовику в Новой Каховке, им оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:12
2024-04-24T12:12
2024-04-24T12:46
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Три человека ранены в результате атаки украинского дрона по гражданскому грузовику в Новой Каховке, им оказана помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Новой Каховке дрон украинских террористов вчера вечером атаковал гражданский грузовой автомобиль, трое находившихся в нем людей ранены", - сообщил Сальдо.Он сообщил, что 53-летний мужчина с множественными ранениями головы госпитализирован, двум другим пострадавшим помощь оказана амбулаторно.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Украинский дрон атаковал Новую Каховку, есть пострадавшие
Сальдо: при атаке украинского дрона на Новую Каховку пострадали три человека