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При обстреле Запорожской области пострадал ребенок - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 24.04.2024 (обновлено: 11:21 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/obstrel-1941950288.html
При обстреле Запорожской области пострадал ребенок
При обстреле Запорожской области пострадал ребенок - РИА Новости, 24.04.2024
При обстреле Запорожской области пострадал ребенок
Десятилетняя девочка пострадала от сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в селе Долинка Запорожской области, ей оказывается помощь, сообщил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:36
2024-04-24T11:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала от сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в селе Долинка Запорожской области, ей оказывается помощь, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Вчера, около десяти часов вечера, украинские боевики сбросили два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка Васильевского муниципального округа Запорожской области. По предварительным данным, для удара использовался беспилотник. По информации оперативных служб, пострадала девочка десяти лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение", — написал он.Семье пострадавшей девочки и самому ребенку оказывается вся возможная помощь, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
При обстреле Запорожской области пострадал ребенок

Балицкий: девочка пострадала при сбросе боеприпаса в запорожском селе Долинка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала от сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в селе Долинка Запорожской области, ей оказывается помощь, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Вчера, около десяти часов вечера, украинские боевики сбросили два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка Васильевского муниципального округа Запорожской области. По предварительным данным, для удара использовался беспилотник. По информации оперативных служб, пострадала девочка десяти лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение", — написал он.
Семье пострадавшей девочки и самому ребенку оказывается вся возможная помощь, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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