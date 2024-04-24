https://ria.ru/20240424/obstrel-1941950288.html

При обстреле Запорожской области пострадал ребенок

При обстреле Запорожской области пострадал ребенок - РИА Новости, 24.04.2024

При обстреле Запорожской области пострадал ребенок

Десятилетняя девочка пострадала от сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в селе Долинка Запорожской области, ей оказывается помощь, сообщил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:36

2024-04-24T10:36

2024-04-24T11:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала от сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в селе Долинка Запорожской области, ей оказывается помощь, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Вчера, около десяти часов вечера, украинские боевики сбросили два боеприпаса на инфраструктуру села Долинка Васильевского муниципального округа Запорожской области. По предварительным данным, для удара использовался беспилотник. По информации оперативных служб, пострадала девочка десяти лет, с осколочными ранениями она доставлена в медицинское учреждение", — написал он.Семье пострадавшей девочки и самому ребенку оказывается вся возможная помощь, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, происшествия