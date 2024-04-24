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Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 24.04.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями
Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:41
2024-04-24T07:41
2024-04-24T07:48
специальная военная операция на украине
безопасность
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смоленская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области", — говорится в сообщении.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, россия, смоленская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями
Средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов в четырех областях