https://ria.ru/20240424/oblasti-1941919047.html

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 24.04.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями

Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:41

2024-04-24T07:41

2024-04-24T07:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

смоленская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области", — говорится в сообщении.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

россия

смоленская область

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безопасность, россия, смоленская область, вооруженные силы украины