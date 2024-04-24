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Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 24.04.2024 (обновлено: 07:48 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/oblasti-1941919047.html
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 24.04.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями
Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:41
2024-04-24T07:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
смоленская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области", — говорится в сообщении.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
россия
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безопасность, россия, смоленская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над четырьмя областями

Средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов в четырех областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области", — говорится в сообщении.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСмоленская областьВооруженные силы Украины
 
 
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