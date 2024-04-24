https://ria.ru/20240424/newsweek-1941961892.html

В ближайшие недели. Украина рискует потерять важные позиции, пишут СМИ

В ближайшие недели. Украина рискует потерять важные позиции, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

В ближайшие недели. Украина рискует потерять важные позиции, пишут СМИ

Несмотря на одобрение США дополнительной военной помощи Украине, ВСУ придется отступить под натиском российской армии, пишет Newsweek. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:13

2024-04-24T11:13

2024-04-24T11:25

украина

сша

киев

виктор коваленко

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Несмотря на одобрение США дополнительной военной помощи Украине, ВСУ придется отступить под натиском российской армии, пишет Newsweek."В ближайшие недели Украине, скорее всего, придется отступить на более защищенные позиции", — приводит издание слова старшего аналитика по вопросам разведки Global Guardian Зева Файнтуха.Даже если на фронте появятся новые системы ПВО, они помогут ВСУ лишь замедлить наступление российской армии. Для возобновления крупномасштабных наступательных операций Украине понадобятся дополнительные финансовые средства, добавил он.Украинский аналитик и ветеран боевых действий Виктор Коваленко в беседе с Newsweek отметил, что, хотя новый пакет помощи и станет подспорьем для ВСУ, он не приблизит победу Киева. Всему причиной отсутствие кадров — из-за банальной нехватки живой силы украинцы не могут вести активные боевые действия.В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте в Дзен: "Трухнуло сильно". Российские военные ударили по военной части в Одессе. Часть города осталась без света"У нас катастрофа": в Киеве забили тревогу. Украинские военные исчезают. ВСУ не могут восполнить потери

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html

https://ria.ru/20240424/ssha-1941949949.html

https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, виктор коваленко, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато