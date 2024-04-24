https://ria.ru/20240424/nebenzya-1942163997.html
Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил Небензя
Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил Небензя - РИА Новости, 24.04.2024
Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил Небензя
Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:11
2024-04-24T23:11
2024-04-24T23:54
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" - сказал Небензя, обращаясь к постпреду США."Мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено в Договоре о космосе... Но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнеры, которые как раз и занимаются активно военным освоением космоса", - указал он.По словам Небензи, Запад от милитаризации космоса оказываться не собирается.
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
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россия, вашингтон (штат), в мире, сша, василий небензя, оон
Россия, Вашингтон (штат), В мире, США, Василий Небензя, ООН
Россия хочет запрета любых вооружений в космосе, заявил Небензя
Небензя: РФ хочет запрета любого оружия в космосе, не только массового поражения
ООН, 24 апр - РИА Новости. Россия хочет запрета размещения любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, в отличие от США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?" - сказал Небензя, обращаясь к постпреду США.
"Мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено в Договоре о космосе... Но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнеры, которые как раз и занимаются активно военным освоением космоса", - указал он.
По словам Небензи, Запад от милитаризации космоса оказываться не собирается.