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Сестра Ким Чен Ына обвинила США в нагнетании напряженности в регионе - РИА Новости, 24.04.2024
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04:54 24.04.2024 (обновлено: 04:57 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/napryazhenie-1941911152.html
Сестра Ким Чен Ына обвинила США в нагнетании напряженности в регионе
Сестра Ким Чен Ына обвинила США в нагнетании напряженности в регионе - РИА Новости, 24.04.2024
Сестра Ким Чен Ына обвинила США в нагнетании напряженности в регионе
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон снова обвинила США с их союзниками в нагнетании напряженности в регионе, заявив, что те репетируют... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:54
2024-04-24T04:57
в мире
сша
южная корея
ким е чжон
ким чен ын
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СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон снова обвинила США с их союзниками в нагнетании напряженности в регионе, заявив, что те репетируют развязывание ядерной войны против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Из-за непрерывных военных действий враждебных сил во главе с США ситуация в регионе глубже попадает в опасный водоворот", - сказала Ким Ё Чжон. Она отметила, что США, как "вор, что бьет хозяина", продолжают "шаблонно" называть право на самозащиту КНДР "нарушением резолюций СБ ООН", "серьезной угрозой миру и безопасности в регионе и на планете", но при этом Вашингтон и его союзники "почти каждую неделю беспрерывно" проводят военные учения направленные против КНДР. Ким Ё Чжон перечисляет целый ряд масштабных военных маневров США и их азиатских союзников. По ее данным, в этом году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а "марионеточная" Южная Корея самостоятельно – более 60 раз. "Такой факт ясно показывает, кто именно является главным виновником ухудшения ситуации в регионе… Эти учения, очевидно, являются "репетицией", нацеленной на осуществление сценария ядерной войны США против КНДР в реальной войне", - добавила сестра северокорейского лидера. Она подчеркнула, что все эти учения берут начало в договоренностях, достигнутых в августе прошлого года главами США, Японии и марионеточной Южной Кореи на саммите в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном. По ее словам, лидеры трех стран тогда "детализировали, запланировали и сформулировали развязывание ядерной войны" против КНДР и обещали ежегодно проводить трехсторонние военные учения. США и Южная Корея с 12 по 26 апреля проводят комплексные воздушные учения с участием более 100 различных самолетов.
https://ria.ru/20240423/kndr-1941707250.html
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в мире, сша, южная корея, ким е чжон, ким чен ын, оон
В мире, США, Южная Корея, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, ООН
Сестра Ким Чен Ына обвинила США в нагнетании напряженности в регионе

Ким Ё Чжон считает, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон снова обвинила США с их союзниками в нагнетании напряженности в регионе, заявив, что те репетируют развязывание ядерной войны против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Из-за непрерывных военных действий враждебных сил во главе с США ситуация в регионе глубже попадает в опасный водоворот", - сказала Ким Ё Чжон.
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Она отметила, что США, как "вор, что бьет хозяина", продолжают "шаблонно" называть право на самозащиту КНДР "нарушением резолюций СБ ООН", "серьезной угрозой миру и безопасности в регионе и на планете", но при этом Вашингтон и его союзники "почти каждую неделю беспрерывно" проводят военные учения направленные против КНДР.
Ким Ё Чжон перечисляет целый ряд масштабных военных маневров США и их азиатских союзников. По ее данным, в этом году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а "марионеточная" Южная Корея самостоятельно – более 60 раз.
"Такой факт ясно показывает, кто именно является главным виновником ухудшения ситуации в регионе… Эти учения, очевидно, являются "репетицией", нацеленной на осуществление сценария ядерной войны США против КНДР в реальной войне", - добавила сестра северокорейского лидера.
Она подчеркнула, что все эти учения берут начало в договоренностях, достигнутых в августе прошлого года главами США, Японии и марионеточной Южной Кореи на саммите в Кэмп Дэвиде под Вашингтоном. По ее словам, лидеры трех стран тогда "детализировали, запланировали и сформулировали развязывание ядерной войны" против КНДР и обещали ежегодно проводить трехсторонние военные учения.
США и Южная Корея с 12 по 26 апреля проводят комплексные воздушные учения с участием более 100 различных самолетов.
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В миреСШАЮжная КореяКим Е ЧжонКим Чен ЫнООН
 
 
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