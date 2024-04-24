https://ria.ru/20240424/most-1942106157.html
На Крымском мосту восстановили движение
На Крымском мосту восстановили движение - РИА Новости, 24.04.2024
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось 11 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:41
2024-04-24T17:41
2024-04-24T17:48
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось 11 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 17.26 мск. Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Открыли движение по мосту в 17.37 мск.
https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html
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крымский мост, общество
На Крымском мосту восстановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 11 минут