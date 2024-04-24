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Бирюков: водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона - РИА Новости, 24.04.2024
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12:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/moskva-1941984432.html
Бирюков: водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона
Бирюков: водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона - РИА Новости, 24.04.2024
Бирюков: водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона
Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:47
2024-04-24T12:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. На один этап обследования привлекаются около 40 спасателей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. "В настоящее время ведутся работы по удалению бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов, в том числе извлечем мелкий мусор. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в разгар купального сезона", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве
Люди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. На один этап обследования привлекаются около 40 спасателей", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов.
"В настоящее время ведутся работы по удалению бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов, в том числе извлечем мелкий мусор. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в разгар купального сезона", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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