https://ria.ru/20240424/moskva-1941945232.html
Бирюков: около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве
Бирюков: около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 24.04.2024
Бирюков: около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:06
2024-04-24T10:06
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим 892 фасада жилых домов, больше всего - в Юго-Западном - 193, Троицком и Новомосковском - 117 и Центральном - 70 административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета. "Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков. По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысячах многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.
https://ria.ru/20240423/moskva-1941703182.html
https://ria.ru/20240416/moskva-1940313526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим 892 фасада жилых домов, больше всего - в Юго-Западном - 193, Троицком и Новомосковском - 117 и Центральном - 70 административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России
, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысячах многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.