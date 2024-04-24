https://ria.ru/20240424/moskva-1941945232.html

Бирюков: около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве

Бирюков: около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 24.04.2024

Бирюков: около 900 фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:06

2024-04-24T10:06

2024-04-24T10:06

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капремонт в москве

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим 892 фасада жилых домов, больше всего - в Юго-Западном - 193, Троицком и Новомосковском - 117 и Центральном - 70 административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета. "Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков. По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысячах многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.

https://ria.ru/20240423/moskva-1941703182.html

https://ria.ru/20240416/moskva-1940313526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве