https://ria.ru/20240424/moskva-1941875644.html

Московские предприятия, выпускающие косметику, нарастили мощности на 60,5%

Московские предприятия, выпускающие косметику, нарастили мощности на 60,5% - РИА Новости, 24.04.2024

Московские предприятия, выпускающие косметику, нарастили мощности на 60,5%

На 60,5% за два месяца 2024 года нарастили мощности предприятия столицы, выпускающие косметику, мыло, моющие и парфюмерные средства, сообщил министр... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:00

2024-04-24T07:00

2024-04-24T07:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. На 60,5% за два месяца 2024 года нарастили мощности предприятия столицы, выпускающие косметику, мыло, моющие и парфюмерные средства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."В Москве работает более тридцати заводов, которые изготавливают косметические, уходовые и гигиенические средства. На них трудоустроены свыше 4 тысяч человек. За январь-февраль 2024 года эти предприятия нарастили производство косметики, парфюмерии и моющих средств более чем в 1,6 раза. Объем отгруженной продукции превысил 10,5 миллиарда рублей", - сообщил Овчинский, его цитирует пресс-служба ДИПП.Среди лидеров – столичное предприятие "Гельтек-Медика", оно более, чем в пять с половиной раз увеличило выпуск кремов от морщин, в 3,3 раза – крема-сыворотки для век и практически в три раза нарастило выпуск гелевого концентрата для лица.Московские предприятия предлагают полный ассортимент косметической продукции – от мыла и средств по уходу за кожей до широкого спектра помад и туши.Столичным предпринимателям доступно более двадцати системных мер поддержки. Например, в 2023 году одному из таких предприятий, которое производит продукцию, идущую на экспорт, был предоставлен пятилетний льготный заем в 100 миллионов рублей. Предоставил его Московский фонд поддержки промышленности. Полученные средства были направлены на закупку сырья, оборудования и комплектующих.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за семь лет промышленность Москвы нарастила обороты вдвое. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч работников. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

https://ria.ru/20240416/proizvodstvo-1940267500.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин