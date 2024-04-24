Московские предприятия, выпускающие косметику, нарастили мощности на 60,5%
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. На 60,5% за два месяца 2024 года нарастили мощности предприятия столицы, выпускающие косметику, мыло, моющие и парфюмерные средства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"В Москве работает более тридцати заводов, которые изготавливают косметические, уходовые и гигиенические средства. На них трудоустроены свыше 4 тысяч человек. За январь-февраль 2024 года эти предприятия нарастили производство косметики, парфюмерии и моющих средств более чем в 1,6 раза. Объем отгруженной продукции превысил 10,5 миллиарда рублей", - сообщил Овчинский, его цитирует пресс-служба ДИПП.
Овчинский: в Москве растет производство инновационных медизделий
16 апреля, 07:13
Среди лидеров – столичное предприятие "Гельтек-Медика", оно более, чем в пять с половиной раз увеличило выпуск кремов от морщин, в 3,3 раза – крема-сыворотки для век и практически в три раза нарастило выпуск гелевого концентрата для лица.
Московские предприятия предлагают полный ассортимент косметической продукции – от мыла и средств по уходу за кожей до широкого спектра помад и туши.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
3 из 3
Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
1 из 3
Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
2 из 3
Производство косметики на предприятии "Гельтек-Медика"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП:
3 из 3
Столичным предпринимателям доступно более двадцати системных мер поддержки. Например, в 2023 году одному из таких предприятий, которое производит продукцию, идущую на экспорт, был предоставлен пятилетний льготный заем в 100 миллионов рублей. Предоставил его Московский фонд поддержки промышленности. Полученные средства были направлены на закупку сырья, оборудования и комплектующих.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за семь лет промышленность Москвы нарастила обороты вдвое. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч работников. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.