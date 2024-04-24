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Ефимов: в ЗАО появится жилье с общественно-деловой застройкой по КРТ - РИА Новости, 24.04.2024
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18:06 24.04.2024 (обновлено: 18:55 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/moskva-1941872699.html
Ефимов: в ЗАО появится жилье с общественно-деловой застройкой по КРТ
Ефимов: в ЗАО появится жилье с общественно-деловой застройкой по КРТ - РИА Новости, 24.04.2024
Ефимов: в ЗАО появится жилье с общественно-деловой застройкой по КРТ
Квартал с жилыми домами, деловыми, торговыми и спортивными объектами появится на 8 га незастроенной земли в районе Староволынской улицы в московском районе... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:06
2024-04-24T18:55
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
максим гаман
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Квартал с жилыми домами, деловыми, торговыми и спортивными объектами появится на 8 га незастроенной земли в районе Староволынской улицы в московском районе Фили-Давыдково в рамках городской программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Инвестора определили на аукционе - первом в столице, на котором было реализовано право на реорганизацию незастроенных территорий. "В аукционе на право комплексного развития территории рядом со станцией транспортного хаба "Минская" приняло участие рекордное число компаний – 16. Победителем стало ООО “Девелопмент энд ритейл груп”. Инвестор сможет возвести на участке площадью 7,94 гектара квартал с современным жильем и общественно-деловыми объектами общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Вложения в реализацию проекта составят почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 2 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Он добавил, что в рамках реализации проекта появится не менее 4 тыс. новых рабочих мест.По словам Ефимова, итоговая стоимость аукциона была увеличена свыше чем в 3,5 раза. Она превысила 26,6 млрд руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что власти Москвы в короткое время планируют оформить с победителем аукциона договор о КРТ. По его словам, на территории будет построены общественно-деловые объекты – ТЦ, рынки, банковские отделение, спортобъеты и офисные центры. Их площадь составит примерно 150 тыс. кв. м.Отмечается, что в прошедших торгах поучаствовали столичные компании, а также из Екатеринбурга, Краснодара.По словам главы департамента по конкурентной политике столицы Кирилла Пуртова, чтобы получить доступ к проводимому аукциону, инвесторам предстояло подтвердить свой опыт возведения объектов капстроительства совокупной площадью не менее 30 тыс. кв. м за период последних 5 лет. На территории Москвы в рамках городской программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадью примерно равна 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что за первые 3 месяца 2024 года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, в них предусматривается возведение почти 740 тыс. кв. м недвижимости.
https://realty.ria.ru/20240423/efimov-1941690124.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Максим Гаман

Ефимов: в ЗАО появится жилье с общественно-деловой застройкой по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Квартал с жилыми домами, деловыми, торговыми и спортивными объектами появится на 8 га незастроенной земли в районе Староволынской улицы в московском районе Фили-Давыдково в рамках городской программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Инвестора определили на аукционе - первом в столице, на котором было реализовано право на реорганизацию незастроенных территорий.
Заммэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В проект редевелопмента в Южном Бутове вложат более 106 миллиардов рублей
23 апреля, 09:46
"В аукционе на право комплексного развития территории рядом со станцией транспортного хаба "Минская" приняло участие рекордное число компаний – 16. Победителем стало ООО “Девелопмент энд ритейл груп”. Инвестор сможет возвести на участке площадью 7,94 гектара квартал с современным жильем и общественно-деловыми объектами общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Вложения в реализацию проекта составят почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 2 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Он добавил, что в рамках реализации проекта появится не менее 4 тыс. новых рабочих мест.
По словам Ефимова, итоговая стоимость аукциона была увеличена свыше чем в 3,5 раза. Она превысила 26,6 млрд руб.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что власти Москвы в короткое время планируют оформить с победителем аукциона договор о КРТ. По его словам, на территории будет построены общественно-деловые объекты – ТЦ, рынки, банковские отделение, спортобъеты и офисные центры. Их площадь составит примерно 150 тыс. кв. м.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Ефимов: на севере Москвы реорганизуют три участка с недостроями
20 апреля, 12:07
Отмечается, что в прошедших торгах поучаствовали столичные компании, а также из Екатеринбурга, Краснодара.
По словам главы департамента по конкурентной политике столицы Кирилла Пуртова, чтобы получить доступ к проводимому аукциону, инвесторам предстояло подтвердить свой опыт возведения объектов капстроительства совокупной площадью не менее 30 тыс. кв. м за период последних 5 лет.
На территории Москвы в рамках городской программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадью примерно равна 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что за первые 3 месяца 2024 года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, в них предусматривается возведение почти 740 тыс. кв. м недвижимости.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМаксим Гаман
 
 
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