https://ria.ru/20240424/moskva-1941836992.html

Цветочная палитра: что высадят на цветниках Москвы весной и летом

Цветочная палитра: что высадят на цветниках Москвы весной и летом - РИА Новости, 24.04.2024

Цветочная палитра: что высадят на цветниках Москвы весной и летом

Совсем скоро на московских клумбах и цветниках распустятся первые яркие бутоны, вестники весенне-летнего сезона. РИА Новости узнало у специалистов комплекса... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:00

2024-04-24T09:00

2024-04-24T09:00

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

цветы

благоустройство

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Совсем скоро на московских клумбах и цветниках распустятся первые яркие бутоны, вестники весенне-летнего сезона. РИА Новости узнало у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы, какие именно сорта цветов появятся на городских улицах и зачем закаляют их рассаду.Мягкая зимовкаВ холодные зимние месяцы и межсезонье в Москве особенно не хватает сочной зелени и ярких бутонов на городских клумбах. На зиму столичные цветники уходят в полноценную спячку, к которой их тщательным образом готовят специалисты коммунальных служб.Так, например, в рамках подготовки к холодному периоду работники КГХ очищают клумбы от природного и бытового мусора, проводят подкормку растений удобрениями, обрабатывают их от вредителей и потенциальных болезней.Перед долгой зимовкой городские растения обрезают в санитарных и формовочных целях, а кустовые розы закрывают специальными защитными материалами.На финальном этапе цветники города декорируют разноцветной и экологически чистой древесной щепой. Она дополнительно защищает многолетние растения и высаживаемые заранее луковицы тюльпанов от снега и холодов.В сезоне 2023/2024 крупные клумбы на главных магистралях Москвы оформили щепой в виде национальных узоров и сказочных образов, на цветниках на территории Северного речного вокзала выложили синие, красные и желтые геометрические фигуры. Яркие орнаменты также появились на клумбах в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице.Первая из многихПодготовка московских клумб к новому сезону цветения обычно начинается не раньше конца апреля, когда в мегаполисе устанавливается стабильно положительная температура. С цветников постепенно убирают древесную щепу, рыхлят почву и при необходимости ее удобряют.В это же время в теплицах ГБУ "Озеленение" на финальный этап выходит подготовка первой рассады в виде цветков виолы – она появляется на столичных цветниках первой.Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства"В городских теплицах полным ходом идет подготовка цветочной рассады к новому сезону. Ее выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе. В конце апреля приступим к высадке на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы".Специалисты ГБУ "Озеленение" дополнительно закаляют рассаду, периодически понижая температуру воздуха в теплицах и сокращая объемы полива. За счет этих мероприятий виола становится устойчивой к резким изменениям погодных условий, которые нередки для Москвы даже в разгаре весны.Яркость на максимумПараллельно с виолой московские клумбы постепенно начнут украшать распускающиеся тюльпаны – всего около 15 миллионов цветов, заблаговременно высаженных на цветниках еще осенью.А в конце мая – начале июня в городе стартует высадка однолетних растений. Улицы украсят бегонии, петунии, пеларгонии, тагетесы, цинерарии и другие виды однолетников, всего 150 различных сортов. Многолетние цветы в Москве традиционно высаживают в разгар лета. Среди популярных видов растений, украшающих столицу в теплый сезон, преобладают астры, ирисы, пионы, флоксы и астильбы.В центре города также появятся оригинальные вертикальные сады – подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Увидеть их можно будет на ключевых московских улицах, площадках, магистралях и в скверах – в частности, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах, в Садово-Триумфальном сквере и на Зубовской площади.Всего, по данным КГХ Москвы, город в весенне-летний сезон украсят более 56 миллионов разнообразных цветов. Благодаря системе поэтапной высадки они будут радовать москвичей с весны и до поздней осени.

https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758474770.html

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

https://realty.ria.ru/20240307/rasteniya-1931386279.html

https://realty.ria.ru/20220404/tsvety-1781627515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, цветы, благоустройство