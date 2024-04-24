https://ria.ru/20240424/moryak-1942063368.html

Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно

Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно - РИА Новости, 24.04.2024

Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно

Российский гражданин, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:21

2024-04-24T16:21

2024-04-24T16:40

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иран

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тегеран (город)

мария захарова

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ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Российский гражданин, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа, сообщает посольство Российской Федерации в Тегеране в Telegaram со ссылкой на власти Ирана. "По словам представителей властей ИРИ, в соответствии с международными морскими правилами Т.С.Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского дипведомства в Иране. Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные". Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Иран проинформировал Россию, что не будет мешать возвращению домой российского моряка.

https://ria.ru/20240413/irna-1939793050.html

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в мире, космос - риа наука, иран, россия, тегеран (город), мария захарова