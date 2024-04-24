Рейтинг@Mail.ru
Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 24.04.2024 (обновлено: 16:40 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/moryak-1942063368.html
Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно
Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно - РИА Новости, 24.04.2024
Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно
Российский гражданин, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:21
2024-04-24T16:40
в мире
космос - риа наука
иран
россия
тегеран (город)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942070745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa90d0cc1aa23d3e98687687afedce9c.jpg
ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Российский гражданин, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа, сообщает посольство Российской Федерации в Тегеране в Telegaram со ссылкой на власти Ирана. "По словам представителей властей ИРИ, в соответствии с международными морскими правилами Т.С.Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского дипведомства в Иране. Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные". Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Иран проинформировал Россию, что не будет мешать возвращению домой российского моряка.
https://ria.ru/20240413/irna-1939793050.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942070745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f84845899493df99791e71bca9c1a8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, иран, россия, тегеран (город), мария захарова
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Россия, Тегеран (город), Мария Захарова
Посольство сообщило, когда россиянин покинет задержанное в Иране судно

Посольство в Иране: россиянин покинет задержанное Ираном судно при смене экипажа

© AP Photo / Damian DovarganesКонтейнеровоз MSC Aries (справа)
Контейнеровоз MSC Aries (справа) - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Damian Dovarganes
Контейнеровоз MSC Aries (справа)
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Российский гражданин, являющийся членом экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском заливе, сможет покинуть это судно по разрешению капитана, что, скорее всего, произойдет при готовящейся в настоящее время смене экипажа, сообщает посольство Российской Федерации в Тегеране в Telegaram со ссылкой на власти Ирана.
«
"По словам представителей властей ИРИ, в соответствии с международными морскими правилами Т.С.Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского дипведомства в Иране.
Дипломаты посольства России в Иране посетили Колчанова, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные".
Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Иран проинформировал Россию, что не будет мешать возвращению домой российского моряка.
Катер Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
13 апреля, 13:56
 
В миреКосмос - РИА НаукаИранРоссияТегеран (город)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала