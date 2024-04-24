https://ria.ru/20240424/moryak-1942062474.html

Посольство России рассказало о состоянии моряка с задержанного Ираном судна

Посольство России рассказало о состоянии моряка с задержанного Ираном судна - РИА Новости, 24.04.2024

Посольство России рассказало о состоянии моряка с задержанного Ираном судна

Дипломаты посольства России в Иране посетили российского моряка, находящегося на судне MSC Aries, ранее задержанном иранскими военными в Ормузском проливе, по... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:20

2024-04-24T16:20

2024-04-24T16:40

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ормузский пролив

мария захарова

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ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Дипломаты посольства России в Иране посетили российского моряка, находящегося на судне MSC Aries, ранее задержанном иранскими военными в Ормузском проливе, по информации посольства, российский член экипажа здоров, условия его пребывания оцениваются как "удовлетворительные", сообщает посольство Российской Федерации в Тегеране в Telegram."Сегодня дипломаты посольства России в Иране посетили задержанное иранскими военными судно MSC Aries, где встретились с членом экипажа Т.С. Колчановым. Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в т.ч. имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского дипведомства в Иране. Ранее иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Иран проинформировал Россию, что не будет мешать возвращению домой российского моряка.

https://ria.ru/20240128/sudno-1924019434.html

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в мире, космос - риа наука, россия, иран, ормузский пролив, мария захарова