Молдавия готова пожертвовать суверенитетом ради иллюзии, заявила Гуцул
Гуцул: Санду готова пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии готовы пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС, заявила в среду глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
"Для Молдовы эта тема более чем актуальна — национальный суверенитет, базовая ценность любого народа. В здравом уме невозможно согласиться, чтобы кто-то извне определял по каким правилам жить и к чему стремиться. Но, к сожалению, у нас в стране происходит именно так. Нынешние молдавские власти готовы пожертвовать национальным суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС. Под диктатом Брюсселя в республике усиливаются чуждые нашей культуре традиции и ценности", - написала Гуцул.
По ее словам, давление оказывается на абсолютно все сферы, в том числе и экономику, и политику. "Нельзя находиться в ЕС и не подчиняться диктатуре европейской бюрократии, а значит и нам придется отказаться от собственным государственных интересов, суверенитета и тысячелетнего культурного наследия", - пояснила Гуцул возможную угрозу.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49