https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942134727.html

Молдавия готова пожертвовать суверенитетом ради иллюзии, заявила Гуцул

Молдавия готова пожертвовать суверенитетом ради иллюзии, заявила Гуцул - РИА Новости, 24.04.2024

Молдавия готова пожертвовать суверенитетом ради иллюзии, заявила Гуцул

Власти Молдавии готовы пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС, заявила в среду глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:29

2024-04-24T19:29

2024-04-24T19:29

в мире

молдавия

евгения гуцул

гагаузия

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии готовы пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС, заявила в среду глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. "Для Молдовы эта тема более чем актуальна — национальный суверенитет, базовая ценность любого народа. В здравом уме невозможно согласиться, чтобы кто-то извне определял по каким правилам жить и к чему стремиться. Но, к сожалению, у нас в стране происходит именно так. Нынешние молдавские власти готовы пожертвовать национальным суверенитетом ради иллюзии вступления в ЕС. Под диктатом Брюсселя в республике усиливаются чуждые нашей культуре традиции и ценности", - написала Гуцул. По ее словам, давление оказывается на абсолютно все сферы, в том числе и экономику, и политику. "Нельзя находиться в ЕС и не подчиняться диктатуре европейской бюрократии, а значит и нам придется отказаться от собственным государственных интересов, суверенитета и тысячелетнего культурного наследия", - пояснила Гуцул возможную угрозу. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

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молдавия

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евгения гуцул, гагаузия