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Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков - РИА Новости, 24.04.2024
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18:58 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942128089.html
Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков
Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков - РИА Новости, 24.04.2024
Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков
Власти Молдавии считают фейковыми все аккаунты в соцсетях, на которых их критикуют, заявил в среду в своем Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:58
2024-04-24T18:58
в мире
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии считают фейковыми все аккаунты в соцсетях, на которых их критикуют, заявил в среду в своем Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор, комментируя заявление правительства республики о якобы принадлежащих ему ботах, распространяющих ложь. Ранее в среду глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ сообщил, что кабмин Молдавии направит в администрацию соцсети Facebook* на проверку подлинности более 100 профилей, связанных с группой, которой руководит оппозиционный политик Илан Шор. По его словам, профили – ложные, и они были созданы с целью распространения дезинформации и подрыва доверия общественности к институтам государства. "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) опять завела шарманку про "гибридные войны" и борьбу с "дезинформацией". Пугают народ "фейковыми аккаунтами". Фейки для них, к слову, все, кто критикует власть и хвалит Шора. Так что если захотите похвалить нашу работу, например, новый парк в Оргееве (город в центральной части Молдавии - ред.), и высказаться по поводу катастрофического положения нынешней Молдовы, то вы — бот. Властям так проще", - написал Шор. Он отметил, что теперь также Служба информации и безопасности республики активно занимается сбором компромата на оппозицию. "Нас готовят к политическим репрессиям и ограничению свобод, и мы не должны удивляться. Методичка для подобных инициатив, как всегда, приехала с Запада, где подобные "технологии" против оппозиции в моде", - пояснил Шор. Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков

Шор: власти Молдавии считают фейковыми все аккаунты в соцсетях, где их критикуют

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии считают фейковыми все аккаунты в соцсетях, на которых их критикуют, заявил в среду в своем Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор, комментируя заявление правительства республики о якобы принадлежащих ему ботах, распространяющих ложь.
Ранее в среду глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ сообщил, что кабмин Молдавии направит в администрацию соцсети Facebook* на проверку подлинности более 100 профилей, связанных с группой, которой руководит оппозиционный политик Илан Шор. По его словам, профили – ложные, и они были созданы с целью распространения дезинформации и подрыва доверия общественности к институтам государства.
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"ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) опять завела шарманку про "гибридные войны" и борьбу с "дезинформацией". Пугают народ "фейковыми аккаунтами". Фейки для них, к слову, все, кто критикует власть и хвалит Шора. Так что если захотите похвалить нашу работу, например, новый парк в Оргееве (город в центральной части Молдавии - ред.), и высказаться по поводу катастрофического положения нынешней Молдовы, то вы — бот. Властям так проще", - написал Шор.
Он отметил, что теперь также Служба информации и безопасности республики активно занимается сбором компромата на оппозицию. "Нас готовят к политическим репрессиям и ограничению свобод, и мы не должны удивляться. Методичка для подобных инициатив, как всегда, приехала с Запада, где подобные "технологии" против оппозиции в моде", - пояснил Шор.
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Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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В миреМолдавияИлан Шор
 
 
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