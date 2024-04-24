https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942128089.html

Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков

Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков - РИА Новости, 24.04.2024

Шор ответил на обвинения властей Молдавии в распространении фейков

Власти Молдавии считают фейковыми все аккаунты в соцсетях, на которых их критикуют, заявил в среду в своем Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:58

2024-04-24T18:58

2024-04-24T18:58

в мире

молдавия

илан шор

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии считают фейковыми все аккаунты в соцсетях, на которых их критикуют, заявил в среду в своем Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор, комментируя заявление правительства республики о якобы принадлежащих ему ботах, распространяющих ложь. Ранее в среду глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ сообщил, что кабмин Молдавии направит в администрацию соцсети Facebook* на проверку подлинности более 100 профилей, связанных с группой, которой руководит оппозиционный политик Илан Шор. По его словам, профили – ложные, и они были созданы с целью распространения дезинформации и подрыва доверия общественности к институтам государства. "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) опять завела шарманку про "гибридные войны" и борьбу с "дезинформацией". Пугают народ "фейковыми аккаунтами". Фейки для них, к слову, все, кто критикует власть и хвалит Шора. Так что если захотите похвалить нашу работу, например, новый парк в Оргееве (город в центральной части Молдавии - ред.), и высказаться по поводу катастрофического положения нынешней Молдовы, то вы — бот. Властям так проще", - написал Шор. Он отметил, что теперь также Служба информации и безопасности республики активно занимается сбором компромата на оппозицию. "Нас готовят к политическим репрессиям и ограничению свобод, и мы не должны удивляться. Методичка для подобных инициатив, как всегда, приехала с Запада, где подобные "технологии" против оппозиции в моде", - пояснил Шор. Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

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молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор