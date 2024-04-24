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В МИД Молдавии прошли обыски - РИА Новости, 24.04.2024
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16:25 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942076347.html
В МИД Молдавии прошли обыски
В МИД Молдавии прошли обыски - РИА Новости, 24.04.2024
В МИД Молдавии прошли обыски
В министерстве иностранных дел Молдавии проходят обыски, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:25
2024-04-24T16:25
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. В министерстве иностранных дел Молдавии проходят обыски, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Ранее в среду Teleram-каналы молдавских СМИ, среди которых Ziarul de Garda, Noi, "Молдавская политика", опубликовали информацию, согласно которой глава консульского управления МИД Молдавии Василе Миркош был задержан после обысков в его рабочем кабинете, позже он якобы был помещен под домашний арест. По данным ресурсов, чиновника обвиняют в подделке документов. "В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование", - отмечается в публикации на странице прокуратуры в сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Кишиневские СМИ, в том числе издание Ziarul de Garda, сообщают, что Миркош ранее работал советником в посольстве Молдавии в Германии, а также начальником отдела департамента многостороннего сотрудничества МИД Молдавии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240423/tauber-1941698743.html
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в мире, молдавия, россия, германия
В мире, Молдавия, Россия, Германия
В МИД Молдавии прошли обыски

Прокуратура Молдавии: в министерстве иностранных дел прошли обыски

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. В министерстве иностранных дел Молдавии проходят обыски, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Ранее в среду Teleram-каналы молдавских СМИ, среди которых Ziarul de Garda, Noi, "Молдавская политика", опубликовали информацию, согласно которой глава консульского управления МИД Молдавии Василе Миркош был задержан после обысков в его рабочем кабинете, позже он якобы был помещен под домашний арест. По данным ресурсов, чиновника обвиняют в подделке документов.
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"В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование", - отмечается в публикации на странице прокуратуры в сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Кишиневские СМИ, в том числе издание Ziarul de Garda, сообщают, что Миркош ранее работал советником в посольстве Молдавии в Германии, а также начальником отдела департамента многостороннего сотрудничества МИД Молдавии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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