В МИД Молдавии прошли обыски
Прокуратура Молдавии: в министерстве иностранных дел прошли обыски
© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. В министерстве иностранных дел Молдавии проходят обыски, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Ранее в среду Teleram-каналы молдавских СМИ, среди которых Ziarul de Garda, Noi, "Молдавская политика", опубликовали информацию, согласно которой глава консульского управления МИД Молдавии Василе Миркош был задержан после обысков в его рабочем кабинете, позже он якобы был помещен под домашний арест. По данным ресурсов, чиновника обвиняют в подделке документов.
"В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование", - отмечается в публикации на странице прокуратуры в сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Кишиневские СМИ, в том числе издание Ziarul de Garda, сообщают, что Миркош ранее работал советником в посольстве Молдавии в Германии, а также начальником отдела департамента многостороннего сотрудничества МИД Молдавии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.