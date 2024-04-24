https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942005721.html

В ПМР назвали сторонников поглощения Молдавии Румынией предателями

В ПМР назвали сторонников поглощения Молдавии Румынией предателями - РИА Новости, 24.04.2024

В ПМР назвали сторонников поглощения Молдавии Румынией предателями

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов назвал предателями сторонников поглощения Молдавии... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:23

2024-04-24T13:23

2024-04-24T13:34

в мире

молдавия

кишинев

румыния

илан шор

марина таубер

приднестровская молдавская республика

блок "победа"

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ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов назвал предателями сторонников поглощения Молдавии Румынией, не членов оппозиционного блока "Победа-Виктория". Учредительный съезд блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. "Что касается "предательства", то общеизвестно, что предатели – это сторонники поглощения Молдовы Румынией, унионисты. Члены блока "Победа" не собираются присоединять Молдову к кому-либо", - сказал Сафонов в беседе с РИА Новости. Депутат также отметил, что молдавская власть утроила демонстративный беспредел, когда в аэропорту Кишинева задерживала граждан, которые возвращались из России. По его словам, цель таких действий – запугать население Молдавии. Он также обратил внимание на то, что агентство госуслуг Молдавии до конца мая представит правительству более жесткий проект закона о гражданстве, который обяжет соискателей сдавать экзамен на знание государственного языка. "Кардинальное изменение – предоставление молдавского гражданства только тем, кто знает румынский язык. Так националисты, желающие слить свою страну Румынии, наименовали язык молдавский. Тут тоже всё понятно: отсечь русскоязычных людей, которые пожелали бы принять гражданство Молдавии, для гарантированной победы националистов на всех выборах", - отметил Сафонов. Депутат также добавил, что так власть Молдавии продолжит свою политику жёсткой диктатуры, попрания всех прав человека. По его словам, практически у всего руководства Молдавии есть паспорта Румынии и такими действиями они буквально "проповедуют румынскую исключительность". "С таким режимом Приднестровью однозначно не по пути. Приднестровцы продолжат строить демократическое государство, где не блокируются СМИ и не проводятся массовые репрессии против инакомыслящих. И курс ПМР – евразийский. Так решил народ на референдумах. Пересматривать эту позицию никаких оснований нет", - подытожил Сафонов. В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали вернувшихся на родину делегатов съезда, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в столицу Молдавии. Во вторник утром депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941772272.html

https://ria.ru/20240423/pobeda-1941669694.html

молдавия

кишинев

румыния

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, илан шор, марина таубер, приднестровская молдавская республика, блок "победа"