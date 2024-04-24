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В Совфеде назвали решение США о помощи Киеву многоходовкой - РИА Новости, 24.04.2024
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06:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/mnogokhodovka-1941914899.html
В Совфеде назвали решение США о помощи Киеву многоходовкой
В Совфеде назвали решение США о помощи Киеву многоходовкой - РИА Новости, 24.04.2024
В Совфеде назвали решение США о помощи Киеву многоходовкой
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал решение США предоставить многомиллиардную помощь Украине многоходовкой, а выделенные средства, по его... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:24
2024-04-24T06:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал решение США предоставить многомиллиардную помощь Украине многоходовкой, а выделенные средства, по его мнению, осядут в карманах "предприимчивой" околовоенной американской и украинской верхушки. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". "Выделенные средства, как и раньше, осядут в карманах предприимчивой околовоенной верхушки. Причем, даже не рискну сказать, кто из них окажется "прожорливее" – американцы или украинцы. Украина в долгах, как в шелках. Рискну предположить, что не так много денег туда поступит. Я вижу тенденцию, что для того, чтобы протолкнуть украинский проект кое кому в Палате представителей и Сенате США пришлось пойти на сознательный риск новой эскалации на Ближнем Востоке. Американские сенаторы, подобно детям со спичками, даже понятия не имеют, чем могут обернуться их "многоходовки", замешанные на крови конфликта на Ближнем Востоке. Игра с Ближним Востоком - это игра с огнем во всех смыслах слова", - заявил РИА Новости Кастюкевич. По его словам, некие условные "силы" не просто развязали ограниченный конфликт между Израилем и Ираном, но и удержали его в строгих рамках. "Превращение обмена ударами в полноценный конфликт могло бы похоронить украинские транши. Если бы не обмен ударами между Иерусалимом и Тегераном, голосование по законопроекту о помощи союзникам состоялось бы не раньше середины мая, но его провели сейчас, раньше на несколько недель. Жест с выделением помощи Украине не приведет к тем результатам, о которых кричат фашисты с Банковой или "добренькие американцы". Он приведет только к колоссальным кредитным обязательствам страны, которую уже давно европейский и американский эстеблишмент списал за долги", - сказал сенатор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/formalnost-1941914583.html
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украина, сша, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, В мире
В Совфеде назвали решение США о помощи Киеву многоходовкой

Сенатор Кастюкевич: американские деньги осядут в карманах украинской верхушки

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал решение США предоставить многомиллиардную помощь Украине многоходовкой, а выделенные средства, по его мнению, осядут в карманах "предприимчивой" околовоенной американской и украинской верхушки.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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"Выделенные средства, как и раньше, осядут в карманах предприимчивой околовоенной верхушки. Причем, даже не рискну сказать, кто из них окажется "прожорливее" – американцы или украинцы. Украина в долгах, как в шелках. Рискну предположить, что не так много денег туда поступит. Я вижу тенденцию, что для того, чтобы протолкнуть украинский проект кое кому в Палате представителей и Сенате США пришлось пойти на сознательный риск новой эскалации на Ближнем Востоке. Американские сенаторы, подобно детям со спичками, даже понятия не имеют, чем могут обернуться их "многоходовки", замешанные на крови конфликта на Ближнем Востоке. Игра с Ближним Востоком - это игра с огнем во всех смыслах слова", - заявил РИА Новости Кастюкевич.
По его словам, некие условные "силы" не просто развязали ограниченный конфликт между Израилем и Ираном, но и удержали его в строгих рамках.
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"Превращение обмена ударами в полноценный конфликт могло бы похоронить украинские транши. Если бы не обмен ударами между Иерусалимом и Тегераном, голосование по законопроекту о помощи союзникам состоялось бы не раньше середины мая, но его провели сейчас, раньше на несколько недель. Жест с выделением помощи Украине не приведет к тем результатам, о которых кричат фашисты с Банковой или "добренькие американцы". Он приведет только к колоссальным кредитным обязательствам страны, которую уже давно европейский и американский эстеблишмент списал за долги", - сказал сенатор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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