https://ria.ru/20240424/mnogodetnye-1942011210.html

Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья

Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2024

Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья

В Подмосковье многодетные семьи автоматически получают электронное удостоверение вместо бумажного, уже порядка 150 тысяч таких удостоверений получили семьи... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:19

2024-04-24T14:19

2024-04-24T14:19

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

многодетные семьи

людмила болатаева

владимир путин

социальные выплаты

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Подмосковье многодетные семьи автоматически получают электронное удостоверение вместо бумажного, уже порядка 150 тысяч таких удостоверений получили семьи региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тысяч электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне, и оно всегда под рукой", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Многодетные родители с начала года оформили порядка 3 тысяч электронных удостоверений, в то время как на бумажном носителе меньше тысячи. В ведомстве напомнили, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи и подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Болатаева также добавила, что мерами поддержки пользуются порядка 110 тысяч многодетных семей Подмосковья, для реализации поддержки в бюджете предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20240226/sertifikaty-1929491940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), многодетные семьи, людмила болатаева, владимир путин, социальные выплаты