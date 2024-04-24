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Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2024
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Новости Подмосковья
 
14:19 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/mnogodetnye-1942011210.html
Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья
Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2024
Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья
В Подмосковье многодетные семьи автоматически получают электронное удостоверение вместо бумажного, уже порядка 150 тысяч таких удостоверений получили семьи... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:19
2024-04-24T14:19
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
многодетные семьи
людмила болатаева
владимир путин
социальные выплаты
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Подмосковье многодетные семьи автоматически получают электронное удостоверение вместо бумажного, уже порядка 150 тысяч таких удостоверений получили семьи региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тысяч электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне, и оно всегда под рукой", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Многодетные родители с начала года оформили порядка 3 тысяч электронных удостоверений, в то время как на бумажном носителе меньше тысячи. В ведомстве напомнили, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи и подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Болатаева также добавила, что мерами поддержки пользуются порядка 110 тысяч многодетных семей Подмосковья, для реализации поддержки в бюджете предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей.
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московская область (подмосковье), многодетные семьи, людмила болатаева, владимир путин, социальные выплаты
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья, Многодетные семьи, Людмила Болатаева, Владимир Путин, Социальные выплаты

Около 150 тысяч электронных удостоверений выдали многодетным Подмосковья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Многодетная семья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Подмосковье многодетные семьи автоматически получают электронное удостоверение вместо бумажного, уже порядка 150 тысяч таких удостоверений получили семьи региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тысяч электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне, и оно всегда под рукой", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Многодетные родители с начала года оформили порядка 3 тысяч электронных удостоверений, в то время как на бумажном носителе меньше тысячи.
В ведомстве напомнили, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи и подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.
Болатаева также добавила, что мерами поддержки пользуются порядка 110 тысяч многодетных семей Подмосковья, для реализации поддержки в бюджете предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей.
Игорь Брынцалов
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Многодетные семьиЛюдмила БолатаеваВладимир ПутинСоциальные выплаты
 
 
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