https://ria.ru/20240424/minnikhanov-1942139444.html

Минниханов: экономике нужны квалифицированные инженерные кадры

Минниханов: экономике нужны квалифицированные инженерные кадры - РИА Новости, 24.04.2024

Минниханов: экономике нужны квалифицированные инженерные кадры

Подготовка специалистов инженерных и рабочих специальностей, с нехваткой которых сталкивается российская промышленность, должна вестись в соответствии с... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:53

2024-04-24T19:53

2024-04-24T19:53

республика татарстан

рустам минниханов

россия

валерий фальков

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Подготовка специалистов инженерных и рабочих специальностей, с нехваткой которых сталкивается российская промышленность, должна вестись в соответствии с запросами производителей и начинаться со школы, считает глава Татарстана Рустам Минниханов. Он выступил на семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ, который прошел на площадке научно-образовательного центра "Высшая школа нефти", построенного в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Модератором семинара выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Глава республики напомнил, что в Татарстане по итогам 2023 года объем промпроизводства составил около 4,7 триллиона рублей. Это отрасли нефтедобычи и нефтехимии, машиностроительный кластер. "И везде нужны инженерные кадры! Нужны квалифицированные специалисты!" - приводит слова Минниханова его пресс-служба. По его словам, важно вести серьезную работу по реформе школы. "Надо мотивировать наших детей, чтобы они получали знания по предметам, которые сегодня нужны. Здесь нам вместе надо работать и принять соответствующее решение", - сказал Минниханов. В свою очередь, подготовка инженеров в вузах должна соответствовать актуальным потребностям производства. "С чем мы столкнулись? Высшая школа живет своей жизнью, товаропроизводители живут своей жизнью. Конечно, они жалуются, что, во-первых, не хватает специалистов, а во-вторых, квалификация специалистов не соответствует запросам производителей", - отметил он. Минниханов также поделился мнением о том, что для подготовки инженеров необходимо вкладывать средства в лаборатории, ресурсные центры. "Мы вынуждены понять, что для подготовки инженерных специальностей денег надо намного больше. Для инженера нужны лаборатории. Он не просто лекции должен слушать. Он в лаборатории должен поработать, в исследовательских центрах", - пояснил он. Глава республики напомнил, что сегодня в Татарстане создано порядка 50 ресурсных центров для подготовки специалистов. Кроме того, на базе пяти республиканских вузов работают шесть передовых инженерных школ, все они оснащены современными лабораториями, где организован не только учебный процесс, но и получение исследовательских навыков. В Нижнекамске строится студенческий кампус для подготовки специалистов для отрасли нефтехимии. "Мы должны формировать целевые группы. И такую работу наши вузы ведут", - сказал Минниханов. Он также считает, что студенты, которых на обучение направило предприятие, - это гарантия того, что после учебы люди вернутся на эти производства. Кроме того, полагает Минниханов, после третьего курса многие студенты могут одновременно работать и учиться. "Иначе какой он инженер, когда он пять лет только чертежи чертил? Он еще не инженер", - сказал он. Если человек учился на бюджетном месте и государство за него заплатило, то он должен отработать и тем самым компенсировать затраты, которые понесло на его учебу государство, добавил Минниханов.

https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html

https://ria.ru/20240422/promvystavka-1941487753.html

https://ria.ru/20240329/predprinimateli-1936599703.html

россия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, россия, валерий фальков, нижнекамск, республика татарстан (татарстан)