https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html

"Относятся как к скоту". Мигранты запугали жителей подмосковного поселка

"Относятся как к скоту". Мигранты запугали жителей подмосковного поселка - РИА Новости, 24.04.2024

"Относятся как к скоту". Мигранты запугали жителей подмосковного поселка

Угрожают, а иногда и бросаются с кулаками — в деревне Вырубово Ленинского района Московской области жалуются на приезжих. Один из пострадавших — Герой России... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:02

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мигранты

герой российской федерации (звание)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. Угрожают, а иногда и бросаются с кулаками — в деревне Вырубово Ленинского района Московской области жалуются на приезжих. Один из пострадавших — Герой России Евгений Сергеевич Черняев. Год назад его пытался задавить мигрант-тракторист. Возбуждать уголовное дело тогда отказались. РИА Новости разбиралось в ситуации."Могло убить детей"Четыре года назад в селе развернулась масштабная стройка. Рабочих поселили в хостеле рядом с домом Евгения Сергеевича, и началась неспокойная жизнь."Организовали рядом стоянку такси и авторазборку, каждый вечер жарят шашлыки, напиваются и грубят всем, кто делает замечания", — рассказывает он РИА Новости.Собирались и у памятника жертвам Великой Отечественной — "пьянствовали, мусорили, дебоширили", машины парковали прямо возле стелы. Черняев это сфотографировал, снимки отправил в администрацию округа и полицию.Нарушителям выписали штраф за неправильную парковку, однако приводить в порядок памятник местным пришлось своими руками."Посадили там кусты, деревья. Как можем, спасаем место от порчи, — объясняет Евгений Сергеевич. — Но они относятся к нам как скотине, не уважают наши традиции".На поведение приезжих он жаловался в различные инстанции — без результата. То же самое с обращениями по поводу стройки, которая недалеко от его дома."Нас периодически потряхивает, дребезжат стекла. Недавно начал обрушаться потолок, — говорит Черняев. — Только вышли из кухни, и тут грохот. Отвалившийся кусок разбил соковыжималку, пробил пол, а на доме в нескольких местах пошли трещины. Детей могло убить".Не решилась проблема и в прошлом году — на Черняева тогда напал один из мигрантов."Сделали виноватым"Вечером 27 апреля 2023-го Евгений Сергеевич в очередной раз услышал шум строительной техники. "Я вышел, в одной руке был пульт от ворот, в другой телефон. Увидел, что посреди улицы стоит заведенный трактор с ковшом, — вспоминает он. — Тогда я включил камеру и стал снимать видео. А водитель вдруг поехал прямо на меня".Черняев успел отскочить, рабочий вылез из кабины. "Требовал отдать телефон. Схватил за ногу и повалил на асфальт. Я сопротивлялся, оттолкнул его, но не отдал. Он долго возил меня по земле, из-за чего я разодрал руки и вывихнул ногу", — рассказывает Евгений Сергеевич.Вырвавшись, поехал в травмпункт снимать побои. А после написал заявление в полицию. "Я показывал участковому следы трактора у ворот дома, но он никак это не зафиксировал", — обращает внимание пенсионер.Через три месяца после инцидента пришло письмо из Главного управления МВД России по Ленинскому городскому округу: возбуждать уголовное дело отказываются."Меня ни разу не вызвали на дознание, а в письме с отказом ситуацию полностью исказили, — объясняет Черняев. — Выставили виноватым: будто бы это я мешал проезду и вступил в перепалку первым".Не помогли и в прокуратуре. Через несколько месяцев по телефону сообщили, что заявление не приняли, потому что оно неправильно составлено.Евгений Сергеевич нанял юристов. Подготовили и отправили пять заявлений в разные ведомства — опять без ответа.Все изменилось в январе."Ломились в калитку"Евгений Сергеевич Черняев известен во всем мире своими глубоководными исследованиями. На его счету свыше 420 погружений и более четырех тысяч часов под водой. Летом 2007-го на глубоководном аппарате "Мир-2" он спустился на дно Северного Ледовитого океана и установил флаг России на глубине 4261 метр. За проявленное мужество в экстремальных условиях его наградили Золотой Звездой. Сейчас работает в институте и выступает с лекциями.На одной из таких встреч четыре месяца назад он познакомился с Олесей Ивановой, которая устраивает патриотические мероприятия для детей. В разговоре упомянул о своей проблеме."Несколько дней мы разбирали его документы. Ему было очень тяжело тогда. Через несколько дней после нападения скончалась от онкологии его жена. Он, больной, остался один с двумя дочерьми", — рассказывает Иванова агентству.По ее словам, после избиения мигранты не оставили Черняева в покое. "Неоднократно ломились в калитку. Там даже осталась вмятина, — отмечает она. — Жильцы тогда скинулись и установили камеру видеонаблюдения рядом с его домом, поставили шлагбаум на въезде в поселок, чтобы присматривать за Евгением Сергеевичем".Историей исследователя Олеся поделилась в соцсетях. После широкого резонанса на инцидент обратили внимание в Следственном комитете. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации."В УМВД России по Ленинскому г. о. возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России ("Побои". — Прим. ред.). Также в следственном отделе по г. Видное ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК ("Хулиганство". — Прим. ред.)", — сообщили два дня назад в СК России.Позднее полицейские установили личность нападавшего: житель Москвы 2001 года рождения. Его отпустили под подписку о невыезде.По словам Черняева, для него куда важнее, чтобы органы обратили внимание на ситуацию в целом, чтобы жители Вырубово не беспокоились за свою безопасность."Иначе нами заинтересуются, лишь когда кого-то убьют. Мы хотим жить и ходить по улицам без страха за себя и детей", — говорит он.Расследование контролируют в центральном аппарате СК России. Виновных, отметили там, пока не привлекли к ответственности.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

https://radiosputnik.ru/20240422/sledkom-1941599272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мигранты, герой российской федерации (звание)