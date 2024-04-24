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Россия и Белоруссия обсудят улучшение условий роуминга, заявил Мезенцев - РИА Новости, 24.04.2024
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17:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/mezentsev-1942107658.html
Россия и Белоруссия обсудят улучшение условий роуминга, заявил Мезенцев
Россия и Белоруссия обсудят улучшение условий роуминга, заявил Мезенцев - РИА Новости, 24.04.2024
Россия и Белоруссия обсудят улучшение условий роуминга, заявил Мезенцев
РФ и Белоруссия обсуждают более комфортные условия роуминга для граждан двух стран, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встречи РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:47
2024-04-24T17:47
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
в мире
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. РФ и Белоруссия обсуждают более комфортные условия роуминга для граждан двух стран, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встречи с министром связи и информатизации республики Константином Шульганом. "В ходе встречи обсуждены задачи сторон по безусловному исполнению решений высших органов Союзного государства по созданию принципиально более комфортных условий для пользователей услугами передачи данных в сетях сотовой связи на территории двух братских стран", - сообщил Мезенцев журналистам. Он также подчеркнул, что информация профильных министерств Белоруссии и России по этой теме должна быть представлена на предстоящем заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Кроме того, в ходе встречи состоялось обсуждение предложений по подготовке к выпуску блоков почтовых марок, посвященных 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летию со дня подписания союзного договора, и проведению церемонии их спецгашения.
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942038692.html
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, в мире
Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, В мире
Россия и Белоруссия обсудят улучшение условий роуминга, заявил Мезенцев

Мезенцев: Россия и Белоруссия обсуждают более комфортные условия роуминга

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. РФ и Белоруссия обсуждают более комфортные условия роуминга для граждан двух стран, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам встречи с министром связи и информатизации республики Константином Шульганом.
"В ходе встречи обсуждены задачи сторон по безусловному исполнению решений высших органов Союзного государства по созданию принципиально более комфортных условий для пользователей услугами передачи данных в сетях сотовой связи на территории двух братских стран", - сообщил Мезенцев журналистам.
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Он также подчеркнул, что информация профильных министерств Белоруссии и России по этой теме должна быть представлена на предстоящем заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
Кроме того, в ходе встречи состоялось обсуждение предложений по подготовке к выпуску блоков почтовых марок, посвященных 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25-летию со дня подписания союзного договора, и проведению церемонии их спецгашения.
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