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В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024
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13:50 24.04.2024 (обновлено: 14:37 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/mchs-1942017969.html
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем
Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:50
2024-04-24T14:37
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.Ранее в МЧС сообщили, что три железнодорожных цистерны горят под Симферополем, есть пострадавшие."Горит одна цистерна, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240424/pozhary-1941988852.html
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем

МЧС: причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымНа месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.
Ранее в МЧС сообщили, что три железнодорожных цистерны горят под Симферополем, есть пострадавшие.
«
"Горит одна цистерна, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ", - уточнили в ведомстве.
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ПроисшествияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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