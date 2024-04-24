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В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем
Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:50
2024-04-24T13:50
2024-04-24T14:37
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.Ранее в МЧС сообщили, что три железнодорожных цистерны горят под Симферополем, есть пострадавшие."Горит одна цистерна, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240424/pozhary-1941988852.html
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем
МЧС: причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение