https://ria.ru/20240424/mchs-1942017969.html

В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем

В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024

В МЧС назвали причину возгорания цистерны под Симферополем

Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:50

2024-04-24T13:50

2024-04-24T14:37

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Причиной пожара цистерны под Симферополем стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.Ранее в МЧС сообщили, что три железнодорожных цистерны горят под Симферополем, есть пострадавшие."Горит одна цистерна, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240424/pozhary-1941988852.html

симферополь

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2024

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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)